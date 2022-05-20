نائب وزير الخارجية يزور مقر الوفد الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة والقنصلية العامة في نيويورك

قام نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي اليوم بزيارة لمقر الوفد الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة في نيويورك.

والتقى بمنسوبي ومنسوبات الوفد، الذين قدموا له عرضاً موجزاً عن مسار أعمال لجان الجمعية العامة، والوكالات التابعة للمنظمة كافة التي تربطها بالمملكة علاقات تعاون وطيدة.

كما زار القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية في نيويورك، واطلع على أقسام القنصلية وسير أعمالها والخدمات التي تقدمها لخدمة المواطنين المقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية، ومسار عمل التأشيرات الخاصة بزوار المملكة، وبحث أفضل السبل لتسهيل وتيسير أعمال القنصلية.

