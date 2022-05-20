أمام دياز .. رازوفيتش لا يخسر

كرر الصربي فوك رازوفيتش مدرب الفيحاء لكرة القدم، تفوقه على الأرجنتيني رامون دياز مدرب الهلال للمرة الثالثة، بعد أن كسبه في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بركلات الترجيح 3/1 بعد تعادلهما في الوقت الأصلي والإضافي 1/1.ولم يخسر المدرب الصربي أيا من المواجهتين أمام الأرجنتيني دياز، حيث حقق انتصارا وتعادل.وسبق أن التقى المدرب الأرجنتيني بنظيره الصربي المرة الأولى، وكان الثاني وقتها مدربا للفيصلي، ولعبت في الأول من (يناير) 2018 ضمن مواجهات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت 1/1.وفي المواجهة الثانية، ألحق فوك رازوفيتش الخسارة الأولى للمدرب الأرجنتيني دياز في الدوري بعد ستة انتصارات متتالية. وقاد دياز الهلال هذا الموسم في 17 مباراة، حقق فيها 14 فوزا، تعادل، وخسر مرتين. في المقابل، قاد فوك رازوفيتش الفيحاء في 29 مباراة، حقق 11 انتصارا، وتعادل في تسع مباريات وخسر مثلها.