4 أندية سعودية تتقاسم 13.6 مليون ريال من دوري أبطال آسيا .. الهلال الأكثر بـ 5 ملايين

تقاسمت أربعة أندية سعودية نحو 3.6 ملايين دولار (13.6 مليون ريال) من بنود الجوائز والمكافآت التي خصصها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للنسخة الحالية من دوري أبطال آسيا التي ينتظر ختام منافساتها بين العين الإماراتي ويوكوهاما مارينوس الياباني.

ونال الهلال 1.37 مليون دولار (5.1 مليون ريال)، النصر 920 ألف دولار (3.4 مليون ريال)، الاتحاد 850 ألف دولار (3.2 مليون ريال)، والفيحاء 490 ألف دولار (1.8 مليون ريال).

وبلغ الهلال (حامل اللقب 4 مرات) الدور نصف النهائي إلا أنه ودع المسابقة على يد العين الإماراتي حيث خسر 2 /4 ذهابا، وفاز 2 / 1 إيابا، فيما توقف النصر والاتحاد عند الدور ربع النهائي حيث خرج الأول من العين بركلات الترجيح 1 / 3 (0 /1 ذهابا، و3 / 4 إيابا)، والآخر من الهلال (0 / 2 ذهابا، و0 / 2 إيابا)، والفيحاء غادر من الدور الـ 16 بعد الخسارة من النصر بهدف ذهابا، و0 /2 إيابا.

وقسم الاتحاد الآسيوي، الجوائز والمكافآت المالية إلى أربع فئات، هي: إعانات السفر، مكافآت الأداء، مكافآت المشاركة، والجوائز المالية للمباراة النهائية، توزع كالتالي: بدل السفر في المرحلة التمهيدية والملحق 40 ألف دولار، و60 ألف دور عن كل مباراة للقريق الضيف في دور المجموعات، دور الـ16، ربع النهائي، ونصف النهائي، و120 ألف دولار في النهائي.

كما يمنح مبلغ 50 ألف دولار عن كل فوز ضمن مكافأة الأداء، عشرة آلاف دولار عن أي تعادل، إضافة إلى مكافأة مبلغ 100 ألف لبلوغ دور الـ16، مبلغ 150 ألفا لبلوغ ربع النهائي، 250 ألفا لبلوغ قبل النهائي، وأربعة ملايين دولار للبطل، ومليوني دولار للوصيف.

وشدد الاتحاد الآسيوي على أنه سيصرف المبالغ والجوائز للأندية المشاركة بعد نهاية كل دور، حيث تتسلم أولا جوائز دور المجموعات فورا، ثم جوائز الدور الثاني بعد نهايته بشرط عدم وجود أي مخالفات تتضمن عقوبات مالية، فيما سيتم تعليق المبالغ والجوائز للأندية المخالفة حتى تقفل ملفاتها، خاصة الانضباطية.