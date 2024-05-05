زيادة قيمة الدوري السعودي 3 أضعاف لتصل إلى 4 مليارات ريال

قال سعد اللذيذ نائب رئيس رابطة دوري المحترفين والمشرف العام على برنامج استقطاب نخبة لاعبي كرة القدم في السعودية إن توزيع الدعم على أندية دوري روشن اعتمد على عوامل من بينها الديون السابقة لبعض الأندية والقضايا المنظورة ومدى التزامات الأندية بعقود اللاعبين قبل إطلاق برنامج الاستقطاب.

وأشار إلى أن مصاريف التعاقدات ليست من البرنامج فقط، فهناك أندية أتمت بعض الصفقات الكبرى من مداخيلها، موضحا أن البرنامج ساعد بعض الأندية في حل مشاكلها المالية لتتمكن من التسجيل، وبعضها كان غير قادرة على التسجيل.

وكانت رابطة دوري المحترفين السعودي، قد أعلنت في يوليو 2023، عن مسارات استراتيجية التحول للدوري السعودي تضمنت مسار استقطاب نخبة اللاعبين العالمين في السعودية.

وتمكن البرنامج من استقطاب أبرز اللاعبين العالميين إلى الدوري السعودي أبرزهم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والبرازيلي نيمار، الفرنسي كريم بنزيما، والجزائري رياض محرز.

وبشأن القيمة السوقية لدوري روشن السعودي أكد سعد اللذيذ خلال المؤتمر الدوري للقطاع الرياضي في وزارة الرياضة الذي عقد في العاصمة الرياض اليوم (الأحد) أنها ارتفعت 3 أضعاف لتصل إلى قرابة 4 مليارات ريال، وأن التكاليف المترتبة على إنهاء عقود لاعبي الأندية في دوري روشن تراجعت بنحو 64 % منذ بدء البرنامج.

وأضاف اللذيذ أن الأندية لديها علم بميزانيات الدعم قبل بداية الموسم، وأن البرنامج لا يوجه أي لاعب لأي نادي، وأن الأندية هي من تختار لاعبيها، وأن 90 % من المفاوضات تمت عن طريق الأندية، مشددا على أنه "لن يتم إلغاء عقد أي لاعب دون تقرير فني وقد يسمح بالانتقالات الداخلية بين الأندية في حال كانت هناك مكاسب مشتركة".

وأوضح أن البرنامج ساعد بعض الأندية في حل مشاكلها المالية لتتمكن من التسجيل، قائلا إن بعض الأندية كانت غير قادرة على التسجيل.

ومن جهة أخرى قال خبراء رياضيون مطلعون على استراتيجية تحول كرة القدم السعودية، إن نجاح الاستراتيجية لا يمكن أن يقاس بالنتائج الآنية والوقتية كمشاركة المنتخب في كأس آسيا للكبار أو بطولة تحت 23 سنة.

وأضافوا أن الاستراتيجية ومسارتها - من بينها برنامج الاستقطاب - تعمل على تهيئة البيئة المناسبة للتطور والنمو والمنافسة القارية لتعوض الإخفاقات، فهي تمتد إلى 2034 ويتم العمل على تحديثها باستمرار.

وتركز الاستراتيجية التي لم يتجاوز إطلاقها العام على مستهدفات طويلة الأجل، من أهمها العمل على أن يصبح الدوري السعودي بين أفضل 10 دوريات في العالم.

