أكثر من 7 ملايين إيرادات "الانضباط" من المخالفات والشباب والأهلي والنصر الأكثر في "روشن"

تجاوزت إيرادات لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، جراء إصدارها 364 قرارا تمثل مخالفات أندية المسابقات السعودية ومبالغ رسوم الاحتجاجات المصادرة في كل الدرجات السبعة ملايين ريال، وذلك حتى نهاية أبريل من العام الحالي.

ووصلت قيمة مخالفات أندية دوري روشن السعودي 2.769.812 ريال، تمثل 138 قرار، دوري السيدات 577.500 ريال تمثل 14 قرار، فيما وصلت قيمة مخالفات بقية فرق المسابقات المحلية لـ 3.764.575 ريال وتمثل العدد الأكبر بـ 211 قرار، مجموعها 7.111.887 ريال.

ووصلت ثلاثة أندية قيمة مخالفاتها لأكثر من 400 ألف ريال، أولاً الشباب بـ 440 ألف ريال، ثم الأهلي بـ 437.625 ريال، ثم النصر بـ 430.312 ريال.

وحل الهلال رابعاً ووصلت قيمة مخالفاته لـ 215 ألف ريال، الاتحاد خامساً بـ 185.625 ريال، ضمك 140 ألف، الرائد والوحدة 130 ألف، الاتفاق 111.250 ريال، والاخدود 110 ألف.

وسجلت ثمانية أندية في "روشن" مجموع مخالفات كل نادي أقل من 100 ألف، وهي: الرياض 90 ألف، التعاون 80 ألف، الطائي 60 ألف، الفتح 550 ألف، أبها والحزم 50 ألف، الخليج 20 ألف، والفيحاء الأقل بـ 15 ألف ريال.

ونصت لائحة اللجنة أن كل شخص أو ناد يمتنع عن سداد مبلغ المخالفة، تقوم اللجنة بإخطار المنفذ ضده كتابيا وإمهاله عشرة أيام لتنفيذ القرار، وفي حال عدم التنفيذ بعد إخطار المنفذ ضده، تقوم اللجنة بإصدار قرار مشتمل على العقوبات التالية، إيقاع غرامة مالية تتناسب مع حجم المبلغ المالي المتأخر ولا تزيد على 20 ألف ريال للشخص الطبيعي، و50 ألف ريال للشخص الاعتباري.

وأوضحت اللجنة أن الخطوة الثانية هي منحه موعدا نهائيا وإمهاله 30 يوما لسداد المبلغ المستحق أو تنفيذ القرار (غير المالي)، وفي حال عدم الالتزام بالموعد الزمني المحدد، يتم إيقاع عقوبات أخرى تضمنتها لائحة اللجنة سواء على الأندية أو الأشخاص الطبيعيين.