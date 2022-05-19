وزير الخارجية يلتقي بنظيره الجزائري ويرأسان لجنة المشاورات السياسية بين البلدين

التقى الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية اليوم، برمطان لعمامرة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج في الجزائرية، وذلك في مقر وزارة الخارجية الجزائرية.

بعد ذلك عقدت الدورة الثالثة للجنة المشاورات السياسية السعودية الجزائرية، برئاسة الأمير فيصل بن فرحان ورمطان لعمامرة، حيث نوه الجانبان بتوافق الرؤى حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما تم استعراض العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، والقضايا العربية والإقليمية والدولية، وسبل دعم الأمن والاستقرار والازدهار ومواجهة التحديات بما يحقق التقدم لشعبي البلدين ويدعم الأمن والسلم الدوليين.

حضر من الجانب السعودي، السفير الدكتور سامي الصالح مساعد وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية، والدكتور عبدالله البصيري سفير الرياض لدى الجزائر، وعبد الرحمن الداود مدير عام مكتب وزير الخارجية.