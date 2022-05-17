ممارس غير تقليدي

يقال أحيانا إن الظروف توجد الاستثنائي، فمن الأزمة المالية 2008 والعالم في صورة مالية اقتصادية فاقدة للاستقرار حتى حالة من عدم اليقين. ومظاهر عدم اليقين كثيرة، منها: صعوبة المفاضلة بين النمو الاقتصادي والتضخم من خلال خيارات السياسة النقدية، والمنافسة الاقتصادية بين الصين وأمريكا بما في ذلك السياسات الحمائية، والجدل حول الطاقة ومتطلبات البيئة، والحذر الغربي جيوسياسيا من الحرب والحروب المحتملة، وأخيرا الحديث عن مركزية الدولار.بعد عمليات تسهيل كمي ضخمة ومتكررة أسهمت فيما يشهده العالم من موجة تضخم وعدم المساواة في توزيع الثروة في المجتمع الواحد، لأنها أفادت ملاك الأصول.إن هذه المظاهر تعبير وانعكاس عن أزمة في النظام المالي. كما هو متوقع يحاول كثير من الاقتصاديين تأطير وتفسير هذه الظواهر، وقياس المراحل، وتوقع الخطوات المقبلة إما للكسب أو تقليل المخاطر أو لمجرد التعليم والتعلم. ومن أحد الأسماء التي ذاع صيتها في محاولة تأطير المرحلة محلل مالي اسمه زولطان بوسار Zoltan Pozsar.زولطان بوسار يعمل في كريديت سويس، أحد أكبر المصارف السويسرية، حيث يقود استراتيجية البنك للفائدة قصيرة الأجل. وقد بدأت شهرته بالعمل في "الفيدرالي" في نيويورك، حيث نشر تحليلا عن التعرف على مراحل مصارف "الظل"، وصل إلى الشهرة بطريقة غير تقليدية من عدة نواح، إذ يقدم طرحا واسعا بنقد المنظومة المالية، واقتراح حلول كونية في فترة يصعب تقديم حلول كلية، وفي الوقت نفسه يقدم تفسيرا ووصفات معينة لتحديات تواجه الأسواق المالية، وتعليميا لم يتخرج في أرقى الجامعات الغربية، بل حصل على الماجستير في إدارة الأعمال من المعهد الكوري للتنمية، حيث كان يدرس اللغة الإنجليزية لدعم نفسه ماليا، ومهنيا لم يستطع القبول في أفضل المصارف الاستثمارية عالميا. مع كل هذا استطاع تقديم اقتراحات مثيرة للجدل.لعل اقتراحه حول نقده نظام بريتون وود Brettonwood النظام المالي الذي تم الاتفاق عليه عقب الحرب العالمية الثانية الذي كان مهندساه الأمريكي وايت والإنجليزي كينز. حيث ذكر بعض الظواهر التي تدل على التحديات التي تواجه النظام الحالي، وبالتالي الصعوبات التي تواجه صناع القرار المالي والاقتصادي في الدول المؤثرة، لذلك تقدم زولطان بحل يدور حول مركزية تسعير السلع الأساسية بديلا عن منظومة مالية قائمة في الأساس حول الثقة بالدولار مدعومة بحجم الاقتصاد الأمريكي الضخم اسميا، لكنه يعاني خللا وصعوبات تنافسية وديونا متنامية. حديثا، نشر نقدا موسعا ربما بحكم التخصص المهني حول أسواق المال قصيرة الأجل وتحديات السيولة، وامتد التحليل إلى التنبؤ بأن "الفيدرالي" سيعود إلى موجة أخرى من التسهيل الكمي في نهاية هذا العام. وتوقع مثير في ظل رغبة "الفيدرالي" في العودة بالسياسة النقدية إلى "الوضع الطبيعي" بعد أن استمرت الحالة الصفرية مدة طويلة، وبدأت السلطات النقدية برفع الفائدة لكبح التضخم.يصعب تقدير اقتراحه حول إصلاح المنظومة المالية بالدعوة لمركزية السلع، فمن ناحية كأنها عودة للذهب، وهذا قد لا يكون ممكنا لأسباب كثيرة. أجد أن العودة إلى موجة من التسهيل الكمي ربما حل عملي، خاصة إذا لم تستطع أمريكا العودة إلى الحالة الطبيعية، وممكن بالتالي تأجيل أي حلول كلية قد لا يكون النظام السياسي العالمي مستعدا لها.