الذهب يقود المعادن النفيسة للهبوط مع صعود الدولار

تراجعت أسعار الذهب والمعادن النفيسة الأخرى اليوم، إذ خسر البلاديوم أكثر من 8 في المائة، مع إقبال المستثمرين على شراء الدولار بدعم رهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيتمسك بسياسته لتشديد السياسة النقدية بشكل متسارع.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.7 في المائة إلى 1839.01 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1429 بتوقيت جرينتش.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7 في المائة إلى 1841.60 دولار للأوقية.

وقفز الدولار إلى مستويات قياسية جديدة في 20 عاما، وهو ما يجعل المعدن النفيس أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى بحسب (رويترز).

ويعتبر الذهب عادة أداة للتحوط من التضخم لكنه لا يدر عائدا لذلك فهو حساس لأسعار الفائدة وعائدات سندات الخزانة.

وتراجعت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 أعوام لأدنى مستوى في أسبوعين، وهو ما حد من خسائر الذهب.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى نزلت الفضة في المعاملات الفورية 2.1 في المائة إلى 21.11 دولار للأوقية بعدما سجلت أدنى مستوى منذ يوليو 2020 في وقت سابق من الجلسة.

وانخفض البلاتين 4 في المائة إلى 952.86 دولار للأوقية. وخسر البلاديوم 5.4 في المائة ليسجل 1926.13 دولار للأوقية.