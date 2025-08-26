  • الطاقة
  النفط يتراجع وسط مخاوف بشأن الإمدادات بسبب الصراع بين روسيا وأوكرانيا
رويترز
  الثلاثاء 26 أغسطس 2025
  • حدثت فى الثلاثاء 26 أغسطس 2025 11:16 صباحا

تراجعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء 0.25%، بعد ارتفاعها بنحو 2% الجلسة السابقة وسط متابعة دقيقة من المتعاملين لتطورات الصراع بين روسيا وأوكرانيا وتأثيره المحتمل في إمدادات الوقود من المنطقة.

برنت انخفض إلى 68.65 دولار للبرميل بحلول الساعة (07:00) بتوقيت السعودية، بينما هبط خام تكساس إلى 64.64 دولار، وكان كلا العقدين صعدا إلى أعلى مستوياتهما خلال أكثر من أسبوعين أمس الاثنين.

قال محللون لدى (آي.جي) في مذكرة "المخاطر المتعلقة بأسعار النفط الخام تميل على ما يبدو نحو مواصلة الارتفاع، لا سيما إذا بقيت الأسعار فوق مستوى المقاومة بين 64 و 65 دولارا".

ارتفعت أسعار النفط أمس الاثنين، لعدة أسباب أهمها المخاوف المتعلقة بتعطل الإمدادات بعدما استهدفت أوكرانيا بنية تحتية للطاقة في روسيا، مع توقع المتعاملين عقوبات إضافة لأمريكا على نفطها.

قال باركليز في مذكرة للعملاء أمس الاثنين، إن أسعار النفط ما زالت تتحرك ضمن نطاق ضيق وسط تقلبات جيوسياسية وأساسيات متماسكة نسبيا.

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مجددا بفرض عقوبات على روسيا إذا لم يحرز تقدم نحو اتفاق سلام مع أوكرانيا خلال الأسبوعين القادمين.

يترقب المتعاملون أحدث بيانات عن المخزونات الأمريكية التي سيصدرها معهد البترول اليوم، إذ تشير التوقعات إلى انخفاض مخزونات الخام والبنزين مع احتمال وجود زيادة في مخزونات نواتج التقطير.

