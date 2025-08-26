النفط يصعد بنحو 2% نتيجة تصاعد مخاوف نقص الإمدادات

ارتفعت أسعار النفط بنحو 2% عند التسوية اليوم الاثنين، لتواصل مكاسب الأسبوع الماضي، إذ توقع متعاملون المزيد من العقوبات الأمريكية على النفط الروسي وهجمات أوكرانية على البنية التحتية للطاقة الروسية التي قد تعطل الإمدادات.

وأغلقت العقود الآجلة لخام برنت على ارتفاع 1.58% إلى 68.80 دولار للبرميل، في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.79% إلى 64.80 دولار.

وتسعى الولايات المتحدة للتوسط في اتفاق سلام بين أوكرانيا وروسيا لإنهاء الحرب المستمرة منذ ثلاثة أعوام ونصف العام.

وقال كبير المحللين في مجموعة برايس فيوتشرز فيل فلين: "يبدو أن هناك شعورا بأن محادثات السلام تتباطأ، قد تكون هناك عقوبات على روسيا إذا لم تسر هذه المحادثات على ما يرام".

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد قال مجددا يوم الجمعة إنه سيفرض عقوبات على روسيا إذا لم يتم إحراز تقدم نحو تسوية سلمية في أوكرانيا خلال أسبوعين، وقال أيضا إنه قد يفرض رسوما جمركية قاسية على الهند بسبب مشترياتها من النفط الروسي.

وقال أولي هانسن، رئيس قسم إستراتيجية السلع في ساكسو بنك، إن تأثير السوق لاحتمال تعطل الإمدادات الروسية قد تم تعويضه من خلال تراجع أوبك+ عن سلسلة من تخفيضات الإنتاج، مايضيف ملايين البراميل إلى السوق.

ومن المقرر أن يجتمع الأعضاء الثمانية في مجموعة الدول المصدرة للنفط في السابع من سبتمبر، إذ من المقرر أن يوافقوا على زيادة أخرى.

وقد ازدادت شهية المستثمرين للمخاطرة بعد أن أشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الجمعة إلى احتمال خفض أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي الأمريكي في سبتمبر.

ومع ذلك، قالت بريانكا ساشديفا كبيرة محللي السوق في فيليب نوفا للسمسرة إنه يبدو أن كلا الخامين يفتقران إلى الزخم، مضيفة أن الأسواق تبدو مقتنعة بشكل متزايد بأن رسوم ترمب ستؤثر في النمو الاقتصادي، ما سيحد من الطلب على الوقود.