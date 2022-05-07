الحرب الأوكرانية تتوسع.. ضربات بطائرات مسيرة في مولدوفا

قال انفصاليون متحالفون مع روسيا في مولدوفا اليوم إن منطقتهم تعرضت للقصف أربع مرات خلال الليل بواسطة ما يشتبه أنها طائرات مسيرة بالقرب من الحدود الأوكرانية.

وأثارت حوادث مماثلة على مدار نحو أسبوعين في منطقة ترانسدنيستريا الانفصالية مخاوف دولية من أن الحرب الروسية في أوكرانيا يمكن أن تمتد عبر الحدود.

ونشرت وزارة الداخلية في ترانسدنيستريا صورا لحفر في الأرض قالت إنها نجمت عن الضربات الليلية في حي ريبنيتسا في شمال المنطقة، مضيفة أنها لم تسفر عن وقوع إصابات.

وتحرس القوات الروسية قاعدة عسكرية تضم مخزن ذخيرة كبيرا يعود إلى الحقبة السوفيتية في المنطقة الواقعة على الحدود الأوكرانية.

وبحسب (رويترز) رفض فيتالي إجناتييف وزير الخارجية في الإدارة الانفصالية الإفصاح عما إذا كانت السلطات تشتبه في أن أوكرانيا هي التي شنت الهجمات كما فعلت في حوادث مماثلة في الأيام الأخيرة.

وقال: "في الوقت الحالي الخبراء يتعاملون مع الأمر".

ونفت أوكرانيا مرارا مسؤوليتها عن الحوادث التي وقعت في ترانسدنيستريا، قائلة إنها تعتقد أن روسيا تشن هجمات كاذبة لإثارة الحرب. ونفت موسكو أيضا مسؤوليتها.

وتمتلك روسيا قوة صغيرة لحفظ السلام في المنطقة الانفصالية منذ 30 عاما، وأثارت الحوادث المبلغ عنها مخاوف دولية من احتمال جرها إلى الصراع.