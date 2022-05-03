الملك: نسأل الله أن يجعل هذا العيد السعيد بهجة لوطننا وأمتنا والعالم

دعا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الله سبحانه وتعالى، أن يجعل عيد الفطر المبارك بهجة لوطننا وأمتنا والعالم أجمع.

جاء ذلك في تغريدة للملك سلمان في حسابه على "تويتر"، قال فيها "نحمد الله أن أكرمنا بصيام شهر رمضان وقيامه، وبلغنا عيد الفطر المبارك، أعاده الله علينا وعليكم باليمن والمسرات، ونشكره سبحانه وتعالى على ما آتانا من الخير والنعم، سائلين المولى أن يجعل هذا العيد السعيد بهجة لوطننا وأمتنا والعالم أجمع. وكل عام وأنتم بخير".

وأدى خادم الحرمين الشريفين، صباح أمس، صلاة عيد الفطر المبارك مع جموع المصلين الذين اكتظ بهم المسجد الحرام والساحات المحيطة به. ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين، الديوان الملكي في قصر الصفا، كان في استقباله الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير عبدالإله بن عبدالعزيز المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والأمير بدر بن سلطان نائب أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.

وعقب الصلاة، استقبل خادم الحرمين الشريفين الأمراء والعلماء والمشايخ والوزراء، وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين، الذين قدموا التهنئة له بعيد الفطر المبارك.

وتناول الجميع طعام الإفطار مع خادم الحرمين الشريفين.