بعد التعليم .. الصحة عن بعد

الكل يشهد أن بلادنا تأخذ بأحدث التقنيات المتطورة في مختلف المجالات، حتى الأعداء يشهدون بذلك، والفضل كما يقال، ما شهد به الأعداء.. فقد سجلت السعودية نجاحا غير مسبوق في إجراءات مواجهة جائحة كورونا، وتفوقت في ذلك على دول تعد من الدول المتقدمة جدا في مجالات الطب والتقنية الحديثة.

وفي مجال التعليم، تمت العملية التعليمية عن بعد طوال أعوام جائحة كورونا، ولم يسجل تخلف الطلاب في أي مرحلة من المراحل عن الدراسة والواجبات والامتحانات، وهاهم قد عادوا الآن إلى مقاعد الدراسة الحضورية، وكأنهم لم يغادروها لمدة عامين أو أكثر.

واليوم، جاء دور الصحة والخدمات الطبية التي تجد الاهتمام الأول من القيادة، فتقرر افتتاح مستشفى افتراضي هو الأول من نوعه في الإقليم والشرق الأوسط، حيث يقدم خدمات نوعية محددة.

وخلال التدشين، أكد فهد بن عبدالرحمن الجلاجل وزير الصحة، أن تدشين هذا المستشفى الافتراضي يأتي متوافقا مع تحقيق أهداف رؤية 2030، مؤكدا أن هذا المشروع الوطني المهم يعد من المبادرات ذات الأولوية في برنامج تحول القطاع الصحي التي تخدم الرؤية، وتعزز تطبيقات الطب الافتراضي في الجهات الصحية، وتقدم أفضل الخدمات الصحية الافتراضية في خدمة المواطنين.

وحسب تقديرات وزارة الصحة، فإن المشروع يستوعب نحو 500 ألف مستفيد في العام، ويقدم 34 تخصصا دقيقا وفرعيا، وسيسهل على المواطن الحصول على الاستشارات والتوصل إلى حلول تغنيه عن مشقة انتقاله إلى المستشفى من خلال تواصله مع الأطباء عن بعد.

إضافة إلى نقل الخبرات بين الأطباء والمختصين، وإتاحة أفضل الاستشاريين في المدن والقرى كافة عبر الطب الاتصالي. وأشار الدكتور محمد العبدالعالي مساعد وزير الصحة للخدمات العلاجية، إلى أن ما يتم تقديمه في المستشفى الافتراضي من خدمات يعد نوعيا وفريدا من حيث التقنيات، موضحا أن هذا المستشفى سيقدم الخدمات إما مباشرة أو من خلال دعم المنظومة التي يتلقى المستفيد منها الخدمة الصحية التي تضم شبكة تتجاوز 130 مستشفى في جميع مناطق المملكة وبعدد من التخصصات، ما يجعله الأكبر من نوعه في العالم.

وكانت وزارة الصحة قد وقعت حزمة من الاتفاقيات تجاوزت 100 اتفاقية مع مستشفيات القطاع الخاص، وذلك لمد جسور التواصل وبناء الشراكات الاستراتيجية بين القطاعات الحكومية والخاصة لتحسين الأداء، في ظل ما يحظى به القطاع الصحي من اهتمام بالغ ودعم لا محدود من القيادة، ولتعزيز الرعاية الصحية المقدمة للمواطن والمقيم.



وأخيرا: بدأ المستشفى الافتراضي خدماته مباشرة في يوم الإعلان عن افتتاحه، حيث أجرى فريق طبي سعودي بمستشفى الملك فهد التخصصي في تبوك عملية قسطرة قلبية ناجحة أُجريت عن بعد لمواطن أربعيني تم نقلها على الهواء مباشرة.

ومعنى ذلك أن أي مريض يحتاج إلى عملية دقيقة في أي مستشفى على امتداد بلادنا الواسعة لا يحتاج إلى نقله لمكان آخر، وإنما ستصل إليه الخدمة دائما في المستشفى الموجود في منطقته وفق أعلى مستوى من الخدمة الطبية المتطورة، وفي ذلك راحة للمواطن، وسرعة في الوصول إليه، واستفادة قصوى من الكفاءات الطبية المتوافرة في موقع من المواقع.. وسلام وتحية لمن سخر الإمكانات وألغى الروتين المعطل لتقديم الخدمات في الوقت المناسب.