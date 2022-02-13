بعد نقل 4 % من أسهم أرامكو.. أصول صندوق الاستثمارات العامة ترتفع 16.6 %

أعلن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة اليوم أنه تم نقل 4 في المائة من أسهم شركة أرامكو السعودية إلى صندوق الاستثمارات العامة.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية المملكة طويلة المدى الهادفة لدعم إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني بما يتماشى مع رؤية 2030 كما يسهم في دعم خطط الصندوق الهادفة لرفع حجم أصوله تحت الإدارة إلى 4 تريليونات ريال بنهاية 2025.

وبحسب رصد لوحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" فإن القيمة السوقية لأسهم أرامكو التي سوف تنقل لمحفظة صندوق الاستثمارات العامة تقدر بنحو 298.4 مليار ريال ( 79.6 مليار دولار) بحسب سعر سهم أرامكو بأخر إغلاق عند 37.3 ريال للسهم الواحد، في حين تعادل حصة الـ 4 في المائة ما يعادل 8 مليارات سهم.

بذلك ترتفع ملكية الصندوق بالأسهم المحلية إلى 813.2 مليار ريال مقارنة بـ 514.8 مليار ريال قبل نقل أسهم أرامكو، لترتفع استثمارات الصندوق بالسوق المحلية من 4.9 في المائة إلى 7.7 في المائة من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المحلية.

وأوضحت شركة "ارامكو" أن عملية النقل هي عملية خاصة بين الدولة والصندوق، والشركة ليست طرفا فيها، ولا يترتب على الشركة أي مدفوعات أو عوائد ناجمة عن عملية النقل.

وبحسب بيان "أرمكو" لن يكون هناك تأثير على أعمال الشركة بعد عملية النقل، أو إستراتيجيتها، أو سياستها لتوزيع الأرباح، أو منظومة حوكمتها.

وبحسب رصد وحدة التقارير، فإن عملية نقل 4 في المائة من أسهم أرامكو سوف ترفع أصول الصندوق بـ 16.6 في المائة، لتصل إلى 2.1 تريليون ريال (560 مليار دولار) مقارنة بـ 1.8 تريليون ريال (480 مليار دولار) قبل عملية نقل الأسهم.

وبحسب تصريح ولي العهد، ستساهم أسهم الشركة المنقولة للصندوق في تعزيز مركزه المالي القوي وتصنيفه الائتماني المرتفع على المدى المتوسط حيث يعتمد في خطته التمويلية على قيمة الأصول والعوائد الاستثمارية من الأصول تحت الإدارة.

وأضاف أن الصندوق يواصل تحقيق استراتيجيته عبر تعظيم أصوله وإطلاق قطاعات جديدة وبناء شراكات اقتصادية استراتيجية وتوطين التقنيات والمعرفة.

كما يستهدف الصندوق بنهاية 2025 ضخ ما يصل إلى تريليون ريال في المشاريع الجديدة محليا وزيادة إسهامه وشركاته التابعة في المحتوى المحلي لتصل إلى 60 في المائة إلى جانب استحداث المزيد من الوظائف المباشرة وغير المباشرة في سوق العمل المحلية.

كما أشار أن الدولة لا تزال المساهم الأكبر في شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو" بعد عملية النقل حيث تملك أكثر من 94% من إجمالي أسهم الشركة.