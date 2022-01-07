سماء غائمة وتوقعات بتكون سحب ممطرة على غرب وجنوب المملكة



توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة. فيما تزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الممطرة قد تكون رعدية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد إلى أجزاء من منطقة المدينة المنورة، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على مرتفعات تلك المناطق.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الأوسط والجنوبي بسرعة 12-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف , وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 10-30 كم/ساعة وشمالية شرقية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-35 كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.