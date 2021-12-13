النفط ينخفض بفعل مخاوف بشأن "أوميكرون"

هبطت أسعار النفط اليوم بفعل مخاوف جديدة متعلقة بأوميكرون المتحور الجديد من فيروس كورونا وشكوك بشأن فاعلية اللقاحات في الحماية منه.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت القياسي 78 سنتا أي بنسبة واحد في المائة إلى 74.37 دولار للبرميل بحلول الساعة 12:27 بتوقيت جرينتش.

ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 72 سنتا أو 1.0 في المائة إلى 70.95 دولار للبرميل.

وسجل كلا الخامين القياسيين مكاسب بلغت ثمانية في المئة الأسبوع الماضي في أول مكسب أسبوعي لهما منذ سبعة أسابيع. وعوض الخامان أكثر من نصف الخسائر التي منيا بها منذ تفشي أوميكرون في 25 نوفمبر .

قالت منظمة الصحة العالمية إن المتحور أوميكرون من فيروس كورونا الذي رُصد في أكثر من 60 دولة يشكل "خطرا عالميا كبيرا" مع بعض الأدلة على أنه مقاوم للقاحات لكن البيانات السريرية عن شدته ما زالت محدودة.

وقالت جامعة أوكسفورد إن اللقاحات أظهرت مستويات فاعلية أقل في الحماية من أوميكرون، بحسب "رويترز" .

رفعت أوبك اليوم الاثنين توقعاتها للطلب العالمي على النفط في الربع الأول من عام 2022 لكنها تركت توقعاتها للنمو للعام بأكمله دون تغيير قائلة إن متحور أوميكرون من فيروس كورونا سيكون له تأثير طفيف مع تعايش العالم مع الجائحة.

وستجتمع مجموعة أوبك+ التي تضم أوبك ومنتجين آخرين يوم الرابع من يناير لتحديد السياسة الإنتاجية.

وقال وزير النفط العراقي أمس الأحد إنه يتوقع أن تبقي أوبك في اجتماعها المقبل على سياستها الراهنة المتمثلة في زيادة الإنتاج 400 ألف برميل يوميا كل شهر.