"إيفرجراند" تعتزم إعلان إعادة هيكلة سنداتها الدولية

أفادت تقارير أن شركة العقارات الصينية العملاقة "إيفرجراند" على وشك إعلان خطة إعادة هيكلة ديون الشركة تتضمن كافة السندات الدولية للشركة، والتي تستحق فوائد عليها اليوم، وإذا لم تتمكن الشركة من السداد، فإن هذه ستكون المرة الأولى التي تتخلف فيه عن سداد التزامات في سوق السندات.

ونقلت بلومبرج عن مصادر مطلعة قولها إن خطة الهيكلة ستشمل أيضا السندات التي أصدرتها شركة سينسري جورني ليمتد التابعة لها، وأن خطة الهيكلة ستشمل أيضا سندات بقيمة 260 مليون دولار أصدرتها شركة جامبو فورتشن إنتربرايز بضمان إيفرجراند.



وسجلت أسهم الشركة اتراجعا حادا اليوم في بورصة هونج كونج للأوراق المالية، حيث فقدت 20% من قيمتها وتراجعت لمستوى قياسي منخفض جديد، وسط مخاوف من قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها.

وتقدر قيمة السندات الدولية التي أصدرتها إيفرجراند بحوالي 19.2 مليار دولار، إلى جانب سندات محلية بقيمة 8.4 مليار دولار، وذكرت وسائل إعلام حكومية أن حكومة مقاطعة قوانجدونج، حيث يتواجد مقر إيفرجراند، أرسلت فريقا من المحللين الماليين إلى الشركة، مهمتهم تقييم حجم الديون والمخاطر.

وأكدت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أنه سيتم حماية حقوق ومصالح جميع الأطراف المنكشفين على الشركة، فضلا عن حماية الاستقرار الاجتماعي.

وفي محاولة لتهدئة المخاوف من إمكانية تكرار الأزمة أو تأثيرها على السوق العقارية والممارسات المالية الشبيهة للشركات العقارية الأخرى، أرجع البنك المركزي الصيني أزمة إيفرجراند إلى "سوء الإدارة والتوسع شديد السرعة". وأكد أنها "حالة فردية" وأن تأثيرها سيكون طفيفا على السوق الصينية الأوسع نطاقا.

وتعد الشركة العملاقة الأعلى ديونا حول العالم. وأصبحت بحاجة ماسة لتوفير تمويل لسداد التزامات للبنوك والموردين وحملة السندات في الوقت المحدد. ويقدر إجمالي ديونها بنحو 300 مليار دولار. وخسر سهمها نحو 88 % من قيمته منذ بداية العام.