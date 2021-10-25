ولي العهد يبحث مع نوفاك فرص التعاون في مجالات الطاقة النظيفة

التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم، نائب رئيس مجلس الوزراء الروسي السيد أليكساندر نوفاك، وذلك على هامش قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر المنعقدة في العاصمة الرياض.

وجرى خلال اللقاء، بحث فرص التعاون في مجالات الطاقة النظيفة، والجهود المبذولة في مواجهة التغير المناخي.

حضر اللقاء، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، والأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني.

فيما حضر من الجانب الروسي، السفير لدى المملكة سيرجي كوزلوف، وعدد من المسؤولين.