المرحلة الجديدة للعملات الرقمية المشفرة «2 من 2»

في الوقت الحالي، يواجه المستثمرون المؤسسون الكبار إما خيار الابتعاد عن القطاع أو العمل فيه في وضع رأس المال الاستثماري، من خلال الاستثمار على مستوى الشركات الفردية. إذا أرادوا البدء بالنظر إلى العملات الرقمية المشفرة باعتبارها فئات أصول بديلة، مثل العملات الورقية أو السلع الأساسية أو المشتقات المالية تجب تلبية ثلاثة شروط.أولا، يجب أن تكون هناك بيانات خالصة وموثوقة. وفي هذه المرحلة، حققت سوق العملات الرقمية المشفرة إنجازات مهمة. رغم أن المعلومات المالية تظل منقوصة وغير مكتملة، فإن عديدا من مزودي البيانات يتجاوزون الآن بيانات التسعير، على الأقل بالنسبة إلى أكثر العملات الرقمية المشفرة تداولا. إن الجهات الفاعلة الرئيسة في قطاع التمويل التقليدي، مثل شركة إس آند بي داو جونز، وحافظة مؤشرات السوق الرقمية الخاصة بها توفر معيارا منهجيا مهما لإنشاء مثل هذه البيانات وضمان مصداقيتها.ثانيا: نحن بحاجة إلى بحوث تسهل التوصل إلى فهم أعمق للعملات الرقمية المشفرة باعتبارها فئة أصول. وقد أثبتت البحوث الأكاديمية نجاحها في إنشاء عدد من فئات الأصول الجديدة، مثل المشتقات المالية وصناديق المؤشرات، فضلا عن أساليب الاستثمار مثل الاستثمار في العوامل. واليوم، يتم إحراز تقدم كبير في التعامل مع العملات الرقمية المشفرة.على سبيل المثال، قام كل من ويل كونج من جامعة كورنيل ويي لي من جامعة ولاية أوهايو ونينج وانج من جامعة كولومبيا بتطوير نماذج نظرية تسمح بتقييم العملات الرقمية المشفرة. وقد فعل مايكل سوكين من جامعة تكساس ووي شيونج من جامعة برينستون الشيء نفسه. لقد قمت أنا ويوكون ليو من جامعة روتشستر، وشي وو من جامعة كاليفورنيا في بيركلي، بدراسة العملات الرقمية المشفرة من منظور تجريبي لتسعير الأصول وخلصنا إلى أنه يمكن تحليل هذه العملات باستخدام الأدوات المالية التقليدية وينبغي أن تشكل جزءا من حافظات المستثمرين.يتلخص الشرط الثالث في وجود إطار تنظيمي موثوق. في الوقت الحالي، لا يزال مثل هذا الإطار ناشئا، لأسباب ليس أقلها أن تنظيم العملات الرقمية المشفرة يطرح تحديات هائلة. تتطلب بعض هذه التحديات وضع نظريات جديدة، أو تعديل النظريات القائمة، في مجالي المحاسبة والقانون. والبعض الآخر عملي: على سبيل المثال، في حين تعد سجلات جميع المعاملات عامة، يصعب أو يستحيل التحقق من هويات الأطراف التي تنفذ هذه المعاملات. في الواقع، تعد جميع هذه الاعتبارات عالمية، ما يعني أن الهيئات التنظيمية في معظم الدول الكبرى على الأقل ستحتاج إلى تنسيق جهودها الرقابية دون خنق الابتكار.وبمجرد التغلب على هذه التحديات، ووضع إطار تنظيمي فعال، ستصبح العملات الرقمية المشفرة أكثر تداولا. سيعقب الأعوام العشرة الثانية من هذا القرن الجاذبة للانتباه والمليئة بالتجارب إنشاء نسخة أكثر قابلية للتنبؤ بمستقبل سوق التشفير حيث ستمثل العملات الرقمية المشفرة فئة أصول جذيره بالثقة.خاص بـ “الاقتصادية”بروجيكت سنديكيت، 2021.