النفط يتراجع بعد مخاوف من أن يحد التضخم من نمو الطلب

انخفضت أسعار النفط اليوم بعد نهاية متباينة في الجلسة السابقة وسط مخاوف أن يزيد ارتفاع أسعار الفحم والغاز في الصين والهند وأوروبا التضخم ويبطء وتيرة النمو العالمي مما يحد من الطلب على النفط.

وبحسب "رويترز" أثر على الأسعار أيضا ارتفاع سعر الدولار الذي وصل قرب أعلى مستوى له في عام مما يجعل النفط أغلى ثمنا لحائزي العملات الأخرى.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي 71 سنتا أو 0.9% إلى 79.93 دولار للبرميل عند الساعة 03:00 بتوقيت جرينتش بعد ارتفاعها 12 سنتا أمس. أما عقود مزيج برنت فتراجعت 70 سنتا أو 0.8% إلى 82.72 دولار للبرميل موسعة خسائرها التي بلغت 23 سنتا أمس.

وكان صندوق النقد الدولي خفض أمس توقعاته للنمو في أمريكا وغيرها من الاقتصادات الكبرى بفعل مخاوف من أن تعطل اضطرابات سلاسل التوريد والإمداد فضلا عن ضغوط التكلفة تعافي الاقتصاد العالمي من جائحة فيروس كورونا.