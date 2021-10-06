إصلاح منظومة تمويل المواد الغذائية «2 من 2»

في إطار قمة الأمم المتحدة، شارك البنك الدولي مع المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية، وتحالف الغذاء واستخدام الأراضي في إعادة النظر في سبل تمويل الأنظمة الغذائية. وقد حددنا معا ثمانية "متطلبات حتمية لتمويل المواد الغذائية" من شأنها أن تطلق العنان لفرص اقتصادية جديدة تقدر بنحو 4.5 تريليون دولار سنويا. وبرسم خريطة طريق للحلول المحتملة وتركيزها على أطراف فاعلة بعينها في النظام المالي، نأمل في أن تساعد هذه المتطلبات على تسريع وتيرة التحولات الضرورية للبشر ولكوكب الأرض.إن إحداث تحول في منظومة تمويل المواد الغذائية سيتطلب توجها ممنهجا، يشمل إعادة صياغة أهداف السياسات العامة، ودعم الزراعة والغذاء من أجل التصدي للتحديات الصحية والمناخية. ووفقا لتحليل البنك الدولي للدعم الحكومي في 79 دولة، تنفق الحكومات نحو 570 مليار دولار سنويا في دعم إنتاج الغذاء - وبشكل أساسي في هيئة دعم للأسعار والمستلزمات، والدفع المباشر للمنتجين. ورغم أن بعض هذه الأموال توجه للبحوث والتطوير وسلامة الغذاء والبرامج البيئية، فإنها تظل قدرا ضئيلا، وثمة مجال لمزيد من التدقيق في توجيه الإنفاق العام من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية. ويتمتع البنك الدولي بسجل حافل في هذا المضمار، ونتطلع إلى مساعدة مزيد من الدول التي يشتد فيها الطلب على التغيير.ويتعين على القطاع الخاص أيضا أن يلعب دورا كبيرا في التخفيف من المخاطر البيئية والاجتماعية. على سبيل المثال، يمكن للبنوك أن تعيد توجيه الاستثمار نحو أنشطة الأعمال المستدامة، بينما تستطيع كبرى شركات الأغذية الاستثمار في الأصول الطبيعية - من التربة الصحية، إلى المياه، إلى الملقحات، إلى الظل - المطلوبة لمواصلة إنتاج الغذاء والعمل على منع إزالة الغابات في سلاسل التوريد الخاصة بها. وإجمالا، فإن تغيير هيكل تمويل المواد الغذائية يمكن أن يساعد على إعادة توجيه نحو تريليوني دولار من أموال القطاع الخاص نحو نواتج أكثر صحة. "وثمة آفاق واسعة للتغير الإيجابي، ولا يمكن تجاهل منظومة تمويل المواد الغذائية في مسيرتنا نحو تنمية خضراء وقوية وشاملة".قد يكون أحد السبل للمضي قدما إبرام عقد عالمي لتمويل المواد الغذائية بين الحكومات والقطاع الخاص، يساعد بمقتضاه التمويل الحكومي على درء المخاطر عن استثمارات القطاع الخاص التي تفي بالمعايير الاجتماعية والبيئية الرفيعة، وتدعم التوصل إلى نواتج أكثر صحة وشمولية وصمودا أمام التغيرات في أحوال الطقس.ويمثل التمويل السليم للأنظمة الغذائية مكافأة هائلة. فهو لا يساعد فقط على توفير فرص استثمارية جديدة تقدر بتريليونات الدولارات، بل أيضا يخفف إلى حد كبير من وطأة الأمراض الناجمة عن سوء التغذية. وستساعد أنماط التمويل الغذائي الجديدة على تقليص ارتفاع حرارة الأرض الناجم عن الاحتباس الحراري إلى أقل من 1.5 درجة مئوية من خلال وقف إزالة الغابات وتدهور المنظومات البيئية الغنية بالكربون. وبالمواجهة المباشرة لأسباب الفقر والجوع، سيساعد التمويل الغذائي الأفضل على بناء قدرة الأسر والدول على الصمود أمام الصدمات الشديدة.