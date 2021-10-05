نخطئ حين نظن أن أقدار الحياة ستسير بنا وفق مخططاتنا وآمالنا مهما بلغت الدقة والحرص بنا. كل لحظة تمر علينا في هذا العالم نحن عرضة لتأرجح أقدارنا حسب مشيئة الله تعالى، ويبقى الإيمان والاستسلام للأقدار خيرها وشرها رهنا بقوة إيماننا بالرب والتوكل عليه. الأسبوع الماضي عشت أطول ليلة في حياتي أسأل الرحمن ألا يذيقها لأي والدة في هذا العالم. كان قلبي أشبه بزورق صغير تتلاعب به الأمواج ما بين يسرة ويمنة وسط عاصفة ظنون لا ترحم، وما بين جزر الأمل ومد الخوف، كانت مشاعري تتلاعب بي، لم تكن الدقائق تمر فضلا عن الساعات، في تلك الليلة تمنيت لو أن لي القدرة على تحطيم كل ساعات المستشفى كي لا أرى عقارب دقائقها التي لا تتحرك. في تلك الليلة كان ابني البكر يرقد على سرير العمليات في عملية حرجة استغرقت ست ساعات، بدأت عند الساعة الثانية والنصف فجرا إلى الثامنة والنصف صباحا، خلال تلك الساعات مررت بأطول ليلة في حياتي فقدت فيها القدرة على التفكير بعقلانية ومحاولة السيطرة على عواطفي، كنت مثل حبيبة أطال حبيبها الغياب فظلت واقفة على أطراف المدينة تسأل عنه قوافل العائدين والعابرين و"تشمشم" أخباره، لعلها تلتقط خبرا من هنا أو بشرى من هناك، وتذكرت قول سيدنا يعقوب عليه السلام حين قال، "يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون". كنت أهيم بين مرافق المستشفى لعلي أسمع خبرا يطمئن قلبي ويهدأ خاطري، في تلك الليلة الطويلة لاحت صورة المرأة الحديدية مارجريت تاتشر التي رأى العالم دموعها لأول مرة حين فقدت ابنها، فظهرت على التلفاز وهي تعتذر عن القيام بعملها كرئيسة للوزراء حتى يعثروا لها على ولدها، فأيقنت حينها أن كل امرأة قادرة على تصنع القوة في أحلك المواقف، إلا حين يتعلق الأمر بأبنائها فستكون في أضعف حالاتها.حين رأيت ابني في العناية المركزة بعد انتهاء العملية خررت لله ساجدة ودعوت الله ألا تختبر تلك الليلة الطويلة أي والدة في هذا العالم.وخزة:اغمروا أبناءكم بمشاعركم وامنحوهم اهتمامكم، واصبروا عليهم واجعلوا دعواتكم لله تحيطهم سائر يومهم، ولا تتذمروا من ثقل التربية وعظم مسؤوليتها. فأثقل من ذلك أن تمر عليكم واحدة من تلك الليالي الطويلة التي ستجعلكم توقنون تماما أن لا شيء يعوض خسارة الأبناء. واستمتعوا بلياليكم الهادئة.