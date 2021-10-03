استراتيجية المناطق .. تنمية شاملة

أطلق الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الثلاثاء الماضي استراتيجية تطوير منطقة عسير التي تهدف إلى تحقيق تنمية شاملة وغير مسبوقة للمنطقة.وقبل الدخول في تفاصيل هذه الاستراتيجية التي تتسم بالإعداد المميز وبالشمول والتنوع، تجدر الإشارة إلى أنها أسلوب حديث من أساليب التنمية الشاملة الذي يطبق في عدد قليل من دول العالم، بينما السائد أن تكون خطط التنمية جزئية ولا تغطي جميع القطاعات، ولذا لا ترصد لها المبالغ الكافية وتفتح للاستثمار المحلي والعالمي كما هي الحال في هذه الاستراتيجية الشاملة التي يتوقع أن تصدر بعدها استراتيجيات مماثلة لبعض المناطق حسب المزايا النسبية لكل منطقة.وعودة إلى الحديث عن كيفية إعداد هذه الاستراتيجية نقول، إن أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال قد ترأس فريقا يملك خبرات متنوعة لإعدادها ليس في غرف مغلقة، وإنما على قمم الجبال وضفاف الوديان والتحدث مع المختصين، حيث أجريت أكثر من 200 مقابلة وعقدت 40 ورشة عمل و50 اجتماعا و70 جلسة نقاش لصياغة استراتيجية التطوير لمنطقة تملك مقومات طبيعية تؤهلها لأن تكون من أهم روافد الاقتصاد الوطني حسب "رؤية 2030".ولتحقيق الأهداف الكبيرة لهذه الاستراتيجية تم تخصيص مبلغ 50 مليار ريال وربما أكثر كرقم متوقع لتكاليف المشاريع المتنوعة في مختلف القطاعات، بحيث يتم توفير هذا التمويل من الدولة ومن القطاع الخاص وصندوق الاستثمارات العامة، إضافة إلى الاستثمار الأجنبي المتوقع، خاصة في قطاع السياحة التي تتوافر مقوماتها في المنطقة من حيث الجو المعتدل والجبال الخضراء والتنوع الجغرافي والمواقع التراثية والأثرية النادرة، ما يؤهلها لاستقبال عشرة ملايين سائح على الأقل في 2030، وبهذا تكون إحدى الوجهات السياحية المهمة في العالم.ويضاف إلى ذلك تحقيق نهضة شاملة تعود بالخير على أبناء عسير وسكانها ورفع جودة الحياة وتوفير الفرص الوظيفية المناسبة لأبناء وبنات المنطقة، وكذلك تطوير الخدمات الأساسية والبنى التحتية التي تشمل الاتصالات والصحة والنقل والخدمات اللوجستية.وأخيرا: كما ذكرت من قبل، فإن الاستراتيجيات الشاملة لتطوير المناطق أسلوب فعال سيؤدي إلى أن تكون التنمية في بلادنا شاملة وليست في المدن الكبرى فقط، وهذا يعكس حرص القيادة وبحثها عن أساليب حديثة لتحقيق الأهداف وفق برامج وخطط محكومة بجدول زمني للتنفيذ وجودة عالية يراقبها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الذي يقود منظومة التنمية الشاملة بكفاءة واقتدار.