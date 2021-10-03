«البلدية والإسكان»: تقدم نسب إنجاز المشاريع والمخططات في 3 مناطق

أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، تقدم نسب إنجاز المشاريع والمخططات في ثلاث مناطق، هي: مكة المكرمة وعسير والباحة.جاء ذلك في ختام جولة تفقدية قام بها المهندس عبدالله البدير؛ نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، لمتابعة تنفيذ أعمال البنية التحتية ونسب الإنجاز في عدد من المخططات والمشاريع السكنية، التي شملت محافظة رنية في منطقة مكة المكرمة، ومحافظتي بيشة وبلقرن في منطقة عسير، ومحافظتي بلجرشي والعقيق في منطقة الباحة.وتضمنت الزيارة الوقوف على أعمال البنية التحتية وسير الإنجاز في مشروع مخططات شمال المطار ومخطط "الزهور" في محافظة بيشة، ضمن مشاريع المخططات السكنية، التي توفرها الوزارة لمستفيدي المحافظة، والاطلاع على سير الأعمال في مخطط "شرفات الوادي" السكني بعفراء في محافظة بلقرن، وما تم إنجازه في عدد من مشاريع المخططات السكنية "روابي الحميد" و"الرحيق" و"الازدهار" في محافظة بلجرشي، ومخطط "روابي الباحة" بالقوارير، ومخطط "الجوهرة" في العقيق.وقامت الوزارة بزيارة لمشروع إسكان رنية لمستفيدي الإسكان التنموي، والذي يضم 235 وحدة سكنية، حيث تم تسليم عدد من الأسر المستفيدة وحداتهم السكنية، ضمن الاتفاقية الثلاثية للتملك الميسر بالشراكة مع جمعية نفع الخيرية وبمشاركة جمعية الأيتام في محافظة رنية.وأشاد البدير؛ خلال زيارته المشاريع بمستوى الإنجاز والتقدم في المشاريع، مؤكدا ضرورة تكثيف الجهود في أعمال البنية التحتية والخدمات بما يلبي تطلعات المستفيدين، مشددا على أن الوزارة تتابع باستمرار إنجاز المشاريع، وفق الجداول الزمنية لضمان تنفيذها بجودة عالية، وفي الوقت المناسب بما يتوافق مع تطلعات الأسر المستفيدة، وذلك ضمن جهود الوزارة في تسهيل التملك السكني للأسر السعودية ورفع نسبته، وفقا لمستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030.وأكد أن تملك الأسر السعودية مسكنها الأول يعد أولوية في ظل الاهتمام بقطاع الإسكان والدعم غير المحدود من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده، مؤكدا استمرار الوزارة في ضخ المشاريع والمخططات السكنية المتكاملة، إلى جانب الخيارات السكنية الأخرى، التي تشمل تقديم القرض العقاري المدعوم لشراء الوحدات الجاهزة وتحت الإنشاء، والبناء الذاتي، وغيرها من الخدمات الإسكانية.