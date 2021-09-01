آبل تطلب من موظفيها تحديد موقفهم من الحصول على لقاح كورونا

طالبت شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة آبل جميع موظفيها في الولايات المتحدة بالكشف عن موقفهم من الحصول على التطعيم، في أحدث خطوة في الحملة التي تنفذها الشركة للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، والتي لم تصل إلى حد إلزام العمال بالحصول على التطعيم. وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الشركة المنتجة للهاتف الذكي آيفون طلبت من أي موظف لديها في أمريكا الإبلاغ "اختياريا"، عما إذا كان حصل على التطعيم أما لا بحلول منتصف أيلول/سبتمبر الحالي سواء كانوا يعملون من المنزل أو في أماكن العمل.

وقالت الشركة إنها ستستخدم هذه البيانات في تطوير جهودها وبرتوكولاتها للتعامل مع فيروس كورونا المستجد.وكانت آبل قد طالبت موظفيها في ولايات كاليفورنيا وواشنطن ونيوجيرسي في وقت سابق، تقديم هذه المعلومات التزاما بالقواعد المحلية في تلك الولايات.

وأضافت آبل في مذكرة "مع استمرار تطور تعامل آبل مع كوفيد19- مازال تركيزنا الأساسي هو المحافظة على صحة أعضاء فريقنا وأصدقائهم وعائلاتهم وصحة المجتمع ككل". وحددت الشركة يوم الجمعة 17 أيلول/سبتمبر الحالي كموعد نهائي لإبلاغ الموظفين موقفهم من الحصول على التطعيم.

وعلى عكس العديد من شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى، فإن آبل لا تلزم موظفيها بالحصول على التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، لكنها أصبحت أكثر قوة في تنبيه موظفيها إلى ضرورة الحصول على اللقاح.

وقد بدأت الشركة مؤخرا حملة لتشجيع الموظفين على الحصول على اللقاحات التي اعتمدتها إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بصورة كاملة.