رئيس الوزراء الباكستاني: سنوقف الاقتراض من صندوق النقد الدولي

تعهد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف بتخليص البلاد من صندوق النقد الدولي، قائلا إن الاتفاق المقبل للحصول على حزمة إنقاذ من الصندوق سوف يكون الأخير في تاريخ البلاد.

وتعهد شريف في خطاب للأمة أمس على قناة جيو الباكستانية بأن يكون برنامج صندوق النقد الدولي الحالي الأخير في تاريخ باكستان.

ومن أبرز ملامح خطاب شريف، الذي يعد الأول منذ الإعلان عن الموازنة الاتحادية للعام المالي 2025-2024، هو تعهده بإنهاء اعتماد باكستان على المساعدات الأجنبية وحزمة الإنقاذ.

يشار إلى أن الحكومة الباكستانية تجري مباحثات حاليا مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة تراوح ما بين 6 مليارات و 8 مليارات دولار.

وقال شريف: "لقد تواصلنا مع صندوق النقد للحصول على مساعدة 25 مرة. وأنا أؤكد لكم اليوم، في حال التزامنا ببرنامجنا وأهدافنا، فإن اتفاق صندوق النقد المقبل سيكون الأخير في تاريخ باكستان".

وتعهد رئيس الوزراء بإلغاء جميع المؤسسات والوزارات والإدارات الأخرى التي تثقل كاهل الخزانة، ولا تفيد الخدمة العامة، مؤكدا أن الخطوة ستوفر الملايين من أموال دافعي الضرائب وتعزز الرخاء.

وأشار شريف إلى أن سياسات الحكومة المسؤولة أسفرت عن نتائج إيجابية، موضحا أن الاقتصاد آخذ في الاستقرار تدريجيا.

وأوضح أن معدل التضخم انخفض من 38 % إلى 12 % نتيجة سياسات الحكومة، كما انخفض معدل الفائدة على القروض من 22 % إلى 20.5 %.