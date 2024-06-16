باكستان تعتزم رفع أسعار الكهرباء 20 % لتعزيز فرص قرض صندوق النقد

تعتزم باكستان رفع أسعار الكهرباء 20 % لتعزيز فرصها في الحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي.

وذكرت "بلومبرغ" أن ساجد أكرم المتحدث باسم هيئة تنظيم الطاقة الكهربائية الوطنية قال أمس إنه سوف يتم رفع رسوم الكهرباء بواقع 5.72 روبية لتصل إلى 35.50 روبية لكل كيلووات في الساعة بالنسبة إلى شركات التوزيع العشرة في باكستان خلال العام المالي المقبل ابتداء من الأول من يوليو المقبل.

وكانت باكستان قد خفضت أسعار الكهرباء للصناعات أمس الأول الجمعة لجعل الصادرات أكثر تنافسية.

ورفعت حكومة رئيس الوزراء شهباز شريف الضرائب في موازنتها العام الماضي لتعزيز الإيرادات، وذلك في الوقت الذي تجرى فيه مباحثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على مزيد من التمويل الطارئ.