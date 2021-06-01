نمو إنفاق المستهلكين 59.6 % خلال أبريل.. 90.52 مليار ريال

حقق إنفاق المستهلكين في السعودية نموا واسعا خلال نيسان (أبريل) من العام الجاري 2021، حيث نما بنحو 59.6 في المائة على أساس سنوي، ليبلغ معدل الإنفاق نحو 90.52 مليار ريال مقارنة بنحو 56.73 مليار ريال للفترة المماثلة من العام الماضي وبزيادة بلغت نحو 33.79 مليار ريال.

ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات البنك المركزي السعودي "ساما"، فإن نمو إنفاق المستهلكين في السعودية من خلال عمليات نقاط البيع والسحوبات النقدية، يعود إلى شمول الفترة المماثلة لمنع التجول للتصدي لجائحة كوفيد - 19.

ومقارنة بمارس الماضي، تراجع إنفاق المستهلكين بنحو 5.2 في المائة، حيث تراجع بنحو 4.98 مليار ريال بعدما بلغ الإنفاق حينها نحو 95.5 مليار ريال.

وفيما يتعلق بمبيعات نقاط البيع، فنمت خلال أبريل بنحو 142.1 في المائة على أساس سنوي لتبلغ 39.2 مليار ريال، إضافة إلى نمو السحوبات النقدية بنحو 26.6 في المائة إلى 51.35 مليار ريال.

ونما إنفاق المستهلكين على قطاع المطاعم والمقاهي عبرعمليات نقاط البيع خلال أبريل بنحو 300 في المائة وعلى أساس سنوي ليبلغ نحو 4.04 مليار ريال، ويشكل نحو 10 في المائة من إجمالي عمليات نقاط البيع خلال الفترة.

كذلك نما الإنفاق على قطاع المشروبات والأطعمة بنحو 3.3 في المائة، لتبلغ مبيعات نقاط البيع نحو 6.65 مليار ريال، ويشكل الإنفاق على القطاع نحو 17 في المائة.

فيما بلغ حجم الإنفاق عبر نقاط البيع على قطاع الصحة 2.74 مليار ريال في أبريل، ونحو 1.25 مليار ريال على قطاع المجوهرات، بينما تجاوزت مبيعات نقاط البيع لقطاع الملابس والأحذية 4.25 مليار ريال.

وشهد الإنفاق من خلال عمليات نقاط البيع والسحوبات النقدية، نموا منذ مطلع العام الجاري بنحو 12.5 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، وبحجم إنفاق بلغ نحو 87.8 مليار ريال كمتوسط شهري للفترة بزيادة بلغت 9.7 مليار ريال.



وحدة التقارير الاقتصادية