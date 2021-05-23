1067 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السعودية

أعلنت الصحة اليوم تسجيل (1067) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (12) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (895) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (424,690) حالة ولله الحمد.