سحب ترخيص 70 مكتب استقدام في السعودية خلال الربع الأول

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رصد 24 مخالفة لأصحاب العمل تضمنت تقديم خدمة عامل منزلي للغير، أو السماح له بالعمل لحسابه الخاص، وسحب ترخيص 70 مكتب استقدام لعدم تحقيق الحد الأدنى من متطلبات الأداء المبنية على معايير واشتراطات قواعد الاستقدام، وعدم الامتثال بتوفير مراكز الإيواء وفق المعايير والاشتراطات المحددة، ومخالفة عدد من مواد قواعد الاستقدام وعدم تصحيح المخالفات.

وفي الوقت ذاته، جرى إيقاف شركة و8 مكاتب استقدام مخالفة لوجود ملاحظات ومخالفات لقواعد ممارسة الاستقدام، ورصد التأخر في حل الشكاوى وإعادة المبالغ للعملاء، إضافةً إلى مخالفة معايير واشتراطات الإيواء.