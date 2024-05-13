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  • "الصناعة والثروة المعدنية" تصدر 31 ألف "شهادة منشأ" في أبريل

"الصناعة والثروة المعدنية" تصدر 31 ألف "شهادة منشأ" في أبريل

"الصناعة والثروة المعدنية" تصدر 31 ألف "شهادة منشأ" في أبريل
«الاقتصادية» من الرياض
  • الاثنين 13 مايو 2024 10:00 مساء
  • حدثت فى الاثنين 13 مايو 2024 10:01 مساء

أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 31,230 ألف "شهادة منشأ" خلال شهر أبريل 2024، وذلك في إطار سعيها لدعم الخدمة وتسهيلها على المصدرين في مختلف القطاعات سواء الصناعي، أو التجاري، أو قطاع الأفراد. 
وتُعد شهادة المنشأ وثيقة تُفيد بأن المنتجات المصدرة إلى الخارج هي من أصل وطني أو اكتسبت صفة المنشأ الوطني، وتستهدف الخدمة المنشآت الصناعية، والقطاع التجاري من الشركات والمؤسسات، وقطاع الأفراد الذي يشمل المزارعين، والصيادين، وذوي الأنشطة الفردية، والحرفيين المحليين وغيرهم.
وتتضمن الشهادة أربعة نماذج، هي: شهادة منشأ للمنتجات الوطنية لدول الخليج، وشهادة منشأ للمنتجات الوطنية للدول العربية، وشهادة المنشأ (التفضيلية) النموذج الموحد لدول الخليج عند التصدير إلى الدول والتجمعات الاقتصادية التي معها اتفاقيات تجارة حرة، وشهادة منشأ باللغتين العربية والإنجليزية للدول التي لا تمنح المعاملة التفضيلية (النموذج العام). 

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