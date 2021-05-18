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أخبار اقتصادية- عالمية

اقتصاد اليابان ينكمش 5.1% لأول مرة في 3 فصول بفعل الإنفاق الاستهلاكي

اقتصاد اليابان ينكمش 5.1% لأول مرة في 3 فصول بفعل الإنفاق الاستهلاكي

الاقتصادية من الرياض

أفادت بيانات حكومية بأن الاقتصاد الياباني انكمش بمعدل سنوي 5.1 في المائة في الفترة من يناير إلى مارس مقارنة مع ربع السنة السابق، ليسجل أول انخفاض في ثلاثة فصول، إذ تأثر الإنفاق الاستهلاكي بفعل عودة وتيرة الإصابات بفيروس كورونا للتصاعد، وفقا لـ"رويترز".
وعلى أساس فصلي، أظهرت بيانات من مكتب مجلس الوزراء اليوم أن الناتج المحلي الإجمالي سجل انخفاضا 1.3 في المائة، وهو أكبر قليلا من متوسط تقديرات الاقتصاديين لانكماش 1.2 في المائة.
وأظهرت البيانات أن الاستهلاك الخاص، الذي يشكل أكثر من نصف الاقتصاد، انخفض 1.4 في المائة، مقابل انخفاض اثنين في المائة توقعه الاقتصاديون.

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اقتصاد اليابان

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