السماح للجماهير بحضور نهائي الدوري الأوروبي دون الخضوع للحجر الإلزامي

قررت بولندا السماح لجماهير كرة القدم البريطانية الذين يريدون دعم مانشستر يونايتد في المباراة النهائية بالدوري الأوروبي بتجنب الحجر الصحي الإلزامي لفيروس كورونا بشرط تقديم اختبار سلبي للفيروس.

ووفقا للاجراءات الحكومية التي تدخل حيز التنفيذ اليوم ستحتاج الجماهير التي تحمل تذاكر المباراة التي تقام في جدانسك يوم 26 مايو لتقديم اختبار سلبي تم إجراءه خلال 48 ساعة فور الوصول لبولندا.

وكقاعدة عامة فإن القادمين من دول خارج الاتحاد الأوروبي يحتاجون للدخول في الحجر الصحي في بولندا لـ 10 أيام ولا يمكن استثنائهم من الحجر الصحي على أساس قيامهم بإجراء اختبار خارج أوروبا.

ومع ذلك يمكن لمواطني دول الاتحاد الأوروبي أن يقدموا نتائج سلبية لاختبارات الكشف عن فيروس كورونا التي أجروها في بلادهم واستثنائهم من الحجر الصحي الإلزامي. هذا الأمر سيطبق على جماهير فياريال منافس مانشستر يونايتد الذين سيدعمون الفريق في المباراة النهائية بجدانسك.

وتبدأ بولندا فتح اقتصادها تدريجيا في ظل انخفاض عدد الإصابات بفيروس كورونا وبدء عملية الحصول على اللقاح. وبالنسبة لنهائي الدوري الأوروبي ستتمكن الجماهير من ملء 25% من ملعب جدانسك وهو ما يعني 9500 شخصا سيسمح لهم بمشاهدة المباراة من الملعب.