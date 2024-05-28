«يويفا» للجماهير: التذاكر "رقمية" والشراء من طرف ثالث جريمة جنائية

حذر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم المشجعين من شراء التذاكر من السوق السوداء لنهائي دوري أبطال أوروبا وكذلك لكأس أمم أوروبا 2024. وقال "قد تكون التذاكر التي يتم شراؤها على الإنترنت من أطراف ثالثة احتيالية، وهي جريمة جنائية ومسألة يأخذها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على محمل الجد، لذلك يتم بيع التذاكر لعامة الناس ومشجعي الفرق الذين وصلوا إلى نهائي دوري أبطال أوروبا وكأس أمم أوروبا حصريا عبر موقع اليويفا باستثناء تذاكر الضيافة لبطولة أمم أوروبا 2024، التي يتم تقديمها عبر HOSPITALITY EXPERIENCE. وتقام النسخة الـ 17 من كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024"، في ميونخ يوم 14 يونيو المقبل حيث ستلعب 51 مباراة على مدار 22 يوما في 10 مدن: برلين، كولونيا، دورتموند، دوسلدورف، فرانكفورت، غيلسنكيرشن، هامبورغ، لايبزيغ، ميونيخ وشتوتغارت، بينما سيشرف 16 ألف متطوع على التنظيم مع طرح أكثر من 80 % من التذاكر البالغ عددها 2.7 مليون لجماهير المنتخبات المشاركة وعامة الناس. وبلغ سعر أغلى تذكرة لنهائي دوري أبطال أوروبا "تشامبيونزليج" 3398.2 يورو بعد أن خصص الاتحاد الأوروبي لكرة القدم 60 ألف مقعد من أصل 86.600 متاحة للجماهير وعامة الناس للنهائي الذي سيقام على ملعب ويمبلي في لندن في الأول من يونيو المقبل بين ريال مدريد الإسباني وبوروسيا دورتموند الألماني. وأشار "اليويفا" إلى أن جميع تذاكر المسابقات هي تذاكر رقمية ويتم توزيعها عبر تطبيق الهاتف المحمول الرسمي لتذاكر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ويحتوي على أحدث ميزات الأمان، وقال "لا توجد تذاكر ورقية أو تذاكر مطبوعة في المنزل". وكشف أن التذاكر التي يتم شراؤها من أطراف ثالثة أو مواقع ويب أو وكالات غير مصرح بها، وكذلك على مواقع التواصل الاجتماعي، أو من المروجين في أي وقت قد يتم إلغاؤها ورفض دخول حامليها إلى الملعب، وقد تم إلغاء عدة مئات منها لانتهاك شروط وأحكام التذاكر. ونصح المشجعين بشدة بعدم السفر إلى الملاعب دون تذاكر لأن الدخول إلى الملعب مصرح به فقط عند تقديم تذكرة صالحة.