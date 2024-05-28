مزاد على كرة نهائي مونديال 2014 .. 60 ألف يورو السعر المتوقع

من المقرر طرح إحدى الكرات المباراة النهائية لمونديال البرازيل 2014 في مزاد علني، مقابل قيمة تراوح بين 40 و60 ألف يورو، بحسب ما أكدت دار مزادات أم جرونفالد في برلين اليوم. وانتهت المباراة بفوز المنتخب الألماني على نظيره الأرجنتيني بهدف والتتويج بلقب كأس العالم. وسيقام مزاد بيع الكرة يوم 28 يونيو المقبل بعد الحصول على تصريح من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا". وسجل ماريو جوتزه هدف الفوز لمنتخب ألمانيا في الدقيقة 113 ليقود بلاده لإحراز لقبها الرابع في كأس العالم على ستاد ماراكانا في ريو دي جانيرو. ويتم عرض باقي الكرات التي استخدمت في المباراة النهائية للمونديال يوم 13 يوليو 2014، في المتحف الألماني لكرة القدم في دورتموند.