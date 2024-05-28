أنت هنا

  • الرياضة
  • مزاد على كرة نهائي مونديال 2014 .. 60 ألف يورو السعر المتوقع

مزاد على كرة نهائي مونديال 2014 .. 60 ألف يورو السعر المتوقع

مزاد على كرة نهائي مونديال 2014 .. 60 ألف يورو السعر المتوقع
شركة «أديداس» صممت كرة «برازوكا» لمونديال 2014 في البرازيل. «الفرنسية»
برلين: الألمانية
  • الثلاثاء 28 مايو 2024 7:30 مساء
  • حدثت فى الثلاثاء 28 مايو 2024 7:40 مساء

من المقرر طرح إحدى الكرات المباراة النهائية لمونديال البرازيل 2014 في مزاد علني، مقابل قيمة تراوح بين 40 و60 ألف يورو، بحسب ما أكدت دار مزادات أم جرونفالد في برلين اليوم. وانتهت المباراة بفوز المنتخب الألماني على نظيره الأرجنتيني بهدف والتتويج بلقب كأس العالم. وسيقام مزاد بيع الكرة يوم 28 يونيو المقبل بعد الحصول على تصريح من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا". وسجل ماريو جوتزه هدف الفوز لمنتخب ألمانيا في الدقيقة 113 ليقود بلاده لإحراز لقبها الرابع في كأس العالم على ستاد ماراكانا في ريو دي جانيرو. ويتم عرض باقي الكرات التي استخدمت في المباراة النهائية للمونديال يوم 13 يوليو 2014، في المتحف الألماني لكرة القدم في دورتموند.

سمات

الأكثر قراءة

الأكثر قراءة

الرياضة

الرياضة

«يويفا» للجماهير: التذاكر "رقمية" والشراء من طرف ثالث جريمة جنائية

28 مايو 2024
الرياضة

طموحات الصين بالريادة العالمية في كرة القدم على شفا الانهيار

28 مايو 2024
الرياضة

إيمينالو: لن نتأخر في استقطاب النجوم العالميين إلى الدوري السعودي

28 مايو 2024
الرياضة

مستثمرون أمريكيون يقتربون من شراء شيفيلد بـ 117 مليون يورو من عبدالله بن مساعد

28 مايو 2024
الرياضة

أكثر من 8.7 مليون ريال عوائد تذاكر نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

28 مايو 2024
الرياضة

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يطبق تقنية "فار" في بطولاته الجديدة للأندية

28 مايو 2024