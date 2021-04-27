7.31 مليار ريال إنفاق المستهلكين في السعودية خلال أسبوع.. 11% للملابس والأحذية

تراجع إنفاق المستهلكين عبر نقاط البيع في السعودية خلال الأسبوع الماضي المنتهي في 24 أبريل الجاري، 10.8 في المائة، مقارنة بالأسبوع السابق له المنتهي في 17 أبريل.

وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة الاقتصادية استند إلى بيانات البنك المركزي السعودي "ساما"، بلغ إنفاق المستهلكين خلال الأسبوع المنتهي في 24 أبريل نحو 7.31 مليار ريال، مقارنة بنحو 8.2 مليار ريال للأسبوع الذي سبقه، وبفارق بلغ 881.7 مليون ريال.

وتراجع إنفاق المستهلكين عبر نقاط البيع للأسبوع الثالث على التوالي، حيث تراجع الأسبوع الذي سبقه بنحو 18.4 في المائة، ونحو 11.7 في المائة للأسبوع المنتهي في 10 أبريل.

وحول أداء القطاعات مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، فقد تراجعت المبيعات في غالبية القطاعات، باستثناء 4 قطاعات شهدت نموا في مبيعاتها عبر نقاط البيع.



حيث تصدر الارتفاعات قطاع "المجوهرات" وبنمو بلغ 23.3 في المائة، ليبلغ الإنفاق نحو 251.4 مليون ريال، تلاه قطاع "الفنادق" بزيادة بلغت 21 في المائة وبمبيعات تجاوزت 102 مليون ريال، وأتى ثالثا قطاع الملابس والأحذية وبنمو 18.4 في المائة ثم قطاع النقل الذي سجل مبيعات بلغت 432 مليون ريال وبنمو 5.1 في المائة.



أما الأكثر تراجعا بمبيعات نقاط البيع تصدره قطاع "الأطعمة والمشروبات" بانخفاض 33.4 في المائة ليسجل مبيعات تتجاوز 1.12 مليار ريال، في حين نجد انخفاض في مبيعات قطاع التعليم والمنافع العامة وكذلك الأجهزة الكهربائية والإلكترونية بنسب تراوحت ما بين 13.8 و12.9 في المائة.



وحول القطاعات الأكثر إنفاقا من حيث النسبة، نجد مبيعات قطاع الأطعمة والمشروبات وهو يشكل 15.4 في المائة من إجمالي مبيعات أجهزة نقاط البيع، ثم تأتي مبيعات قطاع الملابس والأحذية ثانيا والتي تشكل 11.2 في المائة، ثم نجد قطاع "المطاعم والمقاهي" والذي شكل 9.1 في المائة وبإنفاق بلغ 662 مليون ريال.

إلى ذلك، تراجعت أعداد العمليات المنفذة عبر أجهزة نقاط البيع خلال الأسبوع الماضي بنحو 11.6 في المائة لتبلغ نحو 72.19 مليون عملية لجميع القطاعات مقارنة نحو 81.62 مليون عملية للأسبوع الذي سبقه.

وعلى مستوى المدن، فقد تراجع الإنفاق في العاصمة الرياض بنحو 9.2 في المائة ليبلغ 2.29 مليار ريال وهي تشكل بذلك 30.9 في المائة من إجمالي مبيعات نقاط البيع، في حين بلغ الإنفاق في مدينة جدة نحو 1.21 مليار ريال ونحو 413.3 مليون ريال في مدينة الدمام.

وحدة التقارير الاقتصادية