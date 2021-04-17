948 إصابة بفيروس كورونا في السعودية.. و 775 حالة شفاء و 9 وفيات

أعلنت وزارة الصحة تسجيل (948) حالة مؤكدة وتعافي (775) حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (9449) منها (1018) حالة حرجة .

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (404054) حالة ، كما بلغ عدد حالات التعافي (387795) حالة، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد (9) حالات ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (6810).

وأكدت الصحة أن التجمعات وعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية سبب لزيادة أعداد الإصابة بفيروس كورونا ، مشددة على أهمية التقيد بالتدابير الوقائية مثل لبس الكمامة والتباعد الاجتماعي وتعقيم الأيدي وعدم المصافحة للحد من انتشار فيروس كورونا حفاظا ً على صحة وسلامة الجميع.