الاحتياطي الفيدرالي والتحول إلى النظام الأخضر «1من 2»

خلال الأشهر القليلة الماضية، أصدر مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مجموعة من التصريحات المتعلقة بالمناخ، حيث انضم إلى عضوية شبكة البنوك المركزية وهيئات الرقابة المالية الهادفة للتحول إلى النظام المالي الأخضر في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، ثم أنشأ لجنة إشراف جديدة للحد من مخاطر تغير المناخ في شباط (فبراير). ومع ذلك، رغم أهمية هذه الخطوات الأولية، فسيتعين على بنك الاحتياطي الفيدرالي بذل مزيد من الجهود لمعالجة مشكلات تغير المناخ الذي بدوره يمكن أن يساعده على الوفاء بولايته. في حين أوضح الرئيس جو بايدن أن الاعتبارات المناخية ستؤثر في جميع عمليات صنع القرار المالي لإدارته، إلا أن ذلك لم يسهم في إخراج البنك المركزي من الأزمة. ومع ذلك، نظرا إلى قلقه المتزايد بشأن استقلاليته، يشعر مجلس الاحتياطي الفيدرالي بالقلق حيال نشر الأدوات غير التقليدية اللازمة لوضع صنع السياسات النقدية على النهج نفسه.لقد ذهب بنك الاحتياطي الفيدرالي بالفعل إلى ما هو أبعد من التلاعب بأسعار الفائدة على القروض المصرفية قصيرة الأجل وغالبا ما تكون بين عشية وضحاها "المعيار القياسي للمقترضين والمدخرين في مختلف أنحاء الاقتصاد" وتبني سياسات غير تقليدية، مثل سعيه لشراء الأصول استجابة لجائحة كوفيد - 19. لقد أعرب عن عدم رغبته في تبني سياسة الرابحين والخاسرين، لكنه يفعل ذلك بالفعل: أي شخص يمتلك أصولا يشتريها البنك المركزي يعد فائزا.صحيح حتى لو كان بنك الاحتياطي الفيدرالي على استعداد لإدراج تغير المناخ بالكامل في سياسته النقدية، فإن أفعاله ستظل مقيدة من الناحية القانونية. يمكن للبنك المركزي شراء التزامات الحكومة الأمريكية مباشرة فقط في عمليات السوق المفتوحة أو من خلال برامج التيسير الكمي QE. لدعم فئة معينة من الأصول، مثل الاستثمارات الخضراء بشكل مباشر، سيتعين على البنك المركزي الحصول على موافقة وزارة الخزانة للاستناد إلى المادة 13.3 من قانون الاحتياطي الفيدرالي، وهو قسم يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بالعمل كمقرض الملاذ الأخير خلال الظروف غير العادية والملحة. ومع ذلك، يمكن لمجلس الاحتياطي الفيدرالي تجاوز هذه القيود من خلال تشجيع البنوك الخاصة على توجيه قروضها في اتجاه معين. من ناحية أخرى، يفرض بنك الاحتياطي الفيدرالي رسوما على البنوك للحصول على قروض مباشرة من خلال نافذة الخصم التابعة له، ويكون معدل الخصم هذا أعلى من معدل الأموال الفيدرالية. نتيجة لذلك، يتعين على أي بنك يقترض من خلال هذه النافذة أن يدفع علاوة، ما يدفعه إلى القيام بذلك فقط عندما يعاني نقص السيولة. لكن ليس هذا ما ينبغي أن يكون عليه الحال. في السبعينيات والثمانينيات، كان معدل الخصم أقل من معدل الأموال الفيدرالية، وكان بوسع مجلس الاحتياطي الفيدرالي دعم البنوك التي تقترض من خلال نافذة الخصم بشكل فعال عن طريق خفض سعر الخصم إلى منطقة سلبية... يتبع.خاص بـ "الاقتصادية"بروجيكت سنديكيت، 2021.