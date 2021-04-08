الأسهم السعودية تتجاوز مستويات 10 آلاف نقطة لأول مرة منذ نوفمبر 2014

نجحت الأسهم السعودية في تجاوز عشرة آلاف نقطة لأول مرة منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2014 لتغلق عند 10014 نقطة بمكاسب 25 نقطة بنحو 0.25 في المائة. بينما زاد مؤشر "إم تي 30" الذي يقيس أداء الأسهم القيادية أربع نقاط بنحو 0.35 في المائة ليغلق عند 1368 نقطة.

وجاء الارتفاع على الرغم من تراجع معظم القطاعات والأسهم، إلا أن ارتفاع القطاعات القيادية واجهت الضغوط من تراجع القطاعات الأخرى لتقود المؤشر نحو مستويات جديدة. ولم تحظ السوق باهتمام متزايد من قبل المتعاملين في جلسة أمس، نظرا لتراجع السيولة والحفاظ على وتيرة الارتفاع نفسها في الجلسة السابقة، ومع الوصول إلى مستويات جديدة تحتاج السوق إلى مزيد من النشاط للحفاظ على المستويات الحالية.

وتترقب السوق النتائج المالية للربع الأول، والتي ستكون مؤثرة في مجريات التداول، نظرا للتقييمات المرتفعة لكثير من الأسهم، ما يتطلب نموا عاليا في ربحية الشركات لتحقيق تطلعات المتعاملين.





الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 9992 نقطة، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أدنى نقطة عند 9979 نقطة فاقدا 0.1 في المائة، بينما الأعلى عند 10030 نقطة رابحا 0.4 في المائة. وفي نهاية الجلسة أغلق عند 10014 نقطة رابحا 25 نقطة بنحو 0.25 في المائة. وتراجعت السيولة بنحو 6 في المائة بنحو 699 مليون ريال لتصل إلى 10.5 مليار ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 15 في المائة بنحو 60 مليون سهم لتصل إلى 336 مليون سهم، أما الصفقات فتراجعت 5 في المائة بنحو 19 ألف صفقة لتصل إلى 418 ألف صفقة.





أداء القطاعات

ارتفعت ثمانية قطاعات مقابل تراجع البقية، وتصدر المرتفعة "إنتاج الأغذية" بنحو 1.2 في المائة، يليه "النقل" بنحو 0.9 في المائة، وحل ثالثا "المصارف" بنحو 0.77 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "السلع طويلة الأجل" بنحو 1.2 في المائة، يليه "التطبيقات وخدمات التقنية" بنحو 1 في المائة، وحل ثالثا "الخدمات الاستهلاكية" بنحو 0.8 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "إنتاج الأغذية" بنحو 19 في المائة بقيمة 1.9 مليار ريال، يليه "المواد الأساسية" بنحو 15 في المائة بقيمة 1.5 مليار ريال، وحل ثالثا "المصارف" بنحو 14 في المائة بقيمة 1.4 مليار ريال.





أداء الأسهم

تصدر الأسهم المرتفعة "تبوك الزراعية" بنحو 9.9 في المائة، ليغلق عند 30.30 ريال، يليه "صدر" بنحو 7.7 في المائة ليغلق عند 378 ريالا، وحل ثالثا "السعودي الفرنسي" بنحو 5.7 في المائة ليغلق عند 37 ريالا. وفي المقابل تصدر المتراجعة "الإنماء طوكيو" بنحو 4.3 في المائة ليغلق عند 37 ريالا، يليه "الوطنية للتعليم" بنحو 3.7 في المائة ليغلق عند 47.20 ريال، وحل ثالثا "اللجين" بنحو 3.4 في المائة ليغلق عند 51.70 ريال.

وكان الأعلى تداولا "المصافي" بقيمة 621 مليون ريال، يليه "جازادكو" بقيمة 504 ملايين ريال، وحل ثالثا "الراجحي" بقيمة 425 مليون ريال.



وحدة التقارير الاقتصادية