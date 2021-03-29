11.3 مليار ريال تحويلات الأجانب في السعودية خلال فبراير .. نمت 4.25 %

ارتفعت تحويلات الأجانب في السعودية خلال شباط (فبراير) الماضي بنحو 4.25 في المائة على أساس سنوي، حيث بلغت نحو 11.3 مليار ريال "3.01 مليار دولار"، مقارنة بنحو 10.8 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق 2020، لترتفع بنحو 460 مليون ريال.

ووفقا لرصد وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات البنك المركزي السعودي "ساما"، فإنه رغم نمو التحويلات الشهر الماضي على أساس سنوي، إلا أنها شهدت تراجعا مقارنة بالشهر السابق له، وبنحو 6.3 في المائة، حيث كانت التحويلات في كانون الثاني (يناير) 2021 عند 12.06 مليار ريال.

وبحسب الرصد، فإن تحويلات الأجانب تواصل عمليات النمو على أساس سنوي وللشهر العاشر على التوالي، لكن معدلات النمو في تباطؤ واضح مقارنة بالشهور السابقة، ويعد النمو في شباط (فبراير) الماضي "4.25 في المائة" الأدنى منذ نيسان (أبريل) 2020.

تاريخيا، نمت تحويلات الأجانب في العام الماضي بنحو 19.2 في المائة، لتبلغ 149.7 مليار ريال تقريبا، وذلك بعد تراجعها لأربعة أعوام متتالية، حيث تراجعت عام 2019 بنحو 8 في المائة، وهي أكبر تراجع سنوي، لتبلغ 125.5 مليار ريال، فيما تراجعت عام 2018 بنحو 3.7 في المائة، ونحو 6.7 في المائة لعام 2017، وكذلك 3.16 في المائة لعام 2016.

إلى ذلك، تراجعت تحويلات السعوديين للخارج في شباط (فبراير) الماضي بنحو 4.2 في المائة على أساس سنوي، لتبلغ 4.07 مليار ريال مقارنة بنحو 4.25 مليار ريال للفترة المماثلة.

أما على أساس شهري، فانخفضت تحويلات السعوديين للخارج بنحو 4.6 في المائة، أو ما يعادل نحو 196.5 مليون ريال، حيث كانت قد بلغت تحويلاتهم في كانون الثاني (يناير) 2021 نحو 4.27 مليار ريال تقريبا.

وكانت تحويلات السعوديين للخارج قد تراجعت في عام 2020 بنحو 16.4 في المائة لتسجل انخفاضها، وللعام الثالث على التوالي.



وحدة التقارير الاقتصادية