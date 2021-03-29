أرباح شركات الرعاية الصحية المدرجة تقفز 17.8% إلى 2.01 مليار ريال

قفزت الأرباح الصافية للشركات العاملة في مجال الرعاية الصحية والمدرجة في سوق الأسهم السعودية خلال العام الماضي إلى نحو 2.01 مليار ريال، بنمو 17.8 في المائة عن العام السابق 2019 البالغ 1.71 مليار ريال.

وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى البيانات المالية الأولية للشركات، فإن الأرباح الصافية للشركات العاملة في مجال الرعاية الصحية نمت للعام الثاني على التوالي.

وتشمل هذه الشركات "المواساة، دله الصحية، رعاية، الحمادي، المستشفى السعودي الألماني، وكذلك مجموعة سليمان الحبيب".

وحققت الشركات صافي أرباح في الربع الرابع من عام 2020 بلغ 561.9 مليون ريال، بنمو سنوي بلغ 1.2 في المائة، حيث كانت الأرباح الصافية للفترة المماثلة من العام السابق عند 555.2 مليون ريال.

يأتي نمو صافي الأرباح في عام 2020 بدعم من ارتفاع أغلبية الشركات الطبية، باستثناء "دله الصحية" التي انخفض صافي أرباحها بنحو 31.8 في المائة رغم تحقيقها نموا في الإيرادات، حيث علقت الشركة على ذلك بأن السبب يعود إلى زيادة في خسائر بداية تشغيل مستشفى "دكتور محمد فقيه" الذي تستثمر الشركة فيه حصة 31.2 في المائة، إضافة إلى تكوين مخصصات مالية.

وكانت الأكثر نموا من حيث صافي الأرباح، شركة "الحمادي" التي نمت بنحو 40.7 في المائة لتحقق 130.8 مليون ريال بدعم من زيادة في نسبة الإشغال نتيجة تأثيرات كورونا، وانخفاض تكاليف التمويل والعمالة نتيجة الاستفادة من المبادرات الحكومية لدعم شركات القطاع، رغم أن الإيرادات نمت بنحو 1.8 في المائة فقط.

حل ثانيا، "مجموعة سليمان الحبيب" التي نمت أرباحها الصافية بنحو 21.3 في المائة لتبلغ 1.05 مليار ريال، مدعومة بنمو الإيرادات بأكثر من 16.5 في المائة بفضل الزيادة في نسب الإشغال في أقسام التنويم والصيدليات وكذلك قطاع الحلول، كذلك استطاعت المجموعة زيادة الأرباح على الرغم من الزيادة في التكاليف المرتبطة بتشغيل مستشفى الخبر.

وبحسب الرصد، فقد بلغت إيرادات شركات الرعاية الصحية لعام 2020 نحو 12.8 مليار ريال بنمو 13.1 في المائة، لتواصل الإيرادات نموها وللعام الثالث على التوالي، حيث نمت في 2019 بنحو 7.9 في المائة ونحو 3.7 في المائة خلال عام 2018.

وارتفع هامش صافي الأرباح للشركات خلال العام الماضي إلى 15.7 في المائة، مقارنة بنحو 15.1 في المائة للعام الذي سبقه، ويعد هامش صافي الأرباح للشركات الأعلى منذ عام 2017.

وحققت الشركات أعلى صافي ربح في آخر خمسة أعوام، حيث كان صافي الربح لتلك الشركات في عام 2015 بلغ ملياري ريال تقريبا.

وتصدرت "المواساة" نسبة هامش صافي الربح بنحو 25.8 في المائة، تلتها "سليمان الحبيب" بهامش بلغ 18 في المائة، ثم "الحمادي" بنحو 13.2 في المائة، ونحو 12 في المائة لـ"رعاية".

ويعادل صافي أرباح الشركات العاملة في الرعاية الصحية المدرجة نحو 25 في المائة من رؤوس أموالها البالغة 7.9 مليار ريال.

كذلك بلغ العائد على حقوق المساهمين لشركات الرعاية الصحية في عام 2020 نحو 15.2 في المائة. وكان العائد الأعلى لحقوق المساهمين من نصيب "المواساة" بعائد بلغ 23.2 في المائة، تلتها "سليمان الحبيب" بعائد 21.5 في المائة.

وبلغ مكرر الأرباح لشركات الرعاية الصحية لآخر 12 شهرا نحو 34 مرة، وذلك بحسب إغلاقات جلسة 28 آذار (مارس) الجاري، حيث إن أعلى مكرر للأرباح يعود إلى شركة دله الصحية، فيما المكرر الأقل من بينها يعود إلى شركة "رعاية".



وحدة التقارير الاقتصادية