الملاذات الضريبية تخرب أهداف التنمية المستدامة

في 25 من أيلول (سبتمبر) من عام 2015، تبنى رؤساء وحكومات العالم بالإجماع أجندة 2030 للتنمية المستدامة التي تشكل المخطط العالمي الشامل لبناء عالم أكثر عدلا واستدامة. لكن بعد مرور أكثر من خمسة أعوام، يظل التقدم نحو تحقيق أهداف أجندة التنمية المستدامة الـ 17 قاصرا عن تحقيق كثير من المرغوب.بين أكبر القيود التي تواجه الدول التي تسعى جاهدة إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة نقص الموارد المالية. حتى قبل اندلاع جائحة مرض فيروس كورونا كوفيد - 19، كانت دول عديدة منخفضة ومتوسطة الدخل تظهر علامات ضائقة الديون. وفي حين تناضل للتغلب على أزمات الصحة العامة والأزمات الاقتصادية المتزامنة، فإن تعبئة الموارد المالية اللازمة للتنمية المستدامة تصبح اقتراحا أشد صعوبة.بطبيعة الحال، هناك طرق لجمع الأموال. فبوسع الدول أن تعمل على زيادة المدخرات المحلية، ومغازلة الاستثمار الأجنبي، وطلب مساعدات التنمية من الدول الغنية، والمنظمات الدولية، وبنوك التنمية متعددة الأطراف. لكن القيام بذلك ليس بالأمر السهل أبدا، خاصة في عالم تزدهر فيه التدفقات المالية غير المشروعة.في عام 2015، قدر جابرييل زوكمان أن ما لا يقل عن 7.6 تريليون دولار من الثروة الخاصة في العالم محفوظ في ملاذات ضريبية آمنة، بما يعادل 8 في المائة من الأصول المالية التي تملكها الأسر على مستوى العالم. وازداد هذا الرقم بنحو 25 في المائة في الأعوام الخمسة الأخيرة، وهو ما يشير إلى أن من المرجح أن يكون أعلى كثيرا اليوم. في عام 2017، أصدر المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية تقريرا مفاده أن نحو 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي محفوظ في ملاذات ضريبية خارجية.الواقع: إن التدفقات المالية غير المشروعة لا تؤدي إلى استنزاف الموارد المالية في الدول منخفضة الدخل وحسب، بل تعمل أيضا على تقويض استعداد الدول المانحة لتقديم مزيد من مساعدات التنمية.تستطيع الحكومات أن تستخدم ثلاثة خطوط دفاعية رئيسة ضد التدفقات المالية غير المشروعة. يتمثل الأول في تقليص حجم الأموال غير المشروعة المتداولة، من خلال تضييق الخناق على الفساد.إلى جانب الجرائم الصارخة، مثل: التهرب الضريبي، والرشوة، والاختلاس من الأصول العامة يجب أن يتصدى مثل هذا الجهد للمناورات الأكثر مراوغة، مثل استغلال الشركات متعددة الجنسيات، الثغرات التي تعيب قانون الضرائب. يعمل التهرب الضريبي من قبل الشركات متعددة الجنسيات على تقويض قدرة الدول على تمويل التنمية بالقدر ذاته، كمثل الفساد الصريح على الأقل، إن لم يكن أكثر.ويتمثل خط الدفاع الثاني في الإدارة الحذرة لتدفقات رأس المال عبر الحدود. ذلك أن الإبقاء على الأموال غير المشروعة في بلدها الأصلي يجعل الفساد أقل مكافأة للفاسدين، وبالتالي أقل جاذبية. لكن مرة أخرى، تشكل الأنشطة غير القانونية الصارخة جزءا فقط من المشكلة. فسواء اتخذ هيئة قانونية أو غير ذلك. يستنزف هروب رؤوس الأموال خزائن الحكومات، بل يؤدي إلى إشعال أزمات مالية أو أزمات عملة.أخيرا، يتعين على الحكومات أن تتعقب بقوة الأموال غير المشروعة التي تهربت من ضوابط رأس المال، وتصادرها، وتعيدها إلى موطنها الأصلي. المشكلة هي أن استرداد مثل هذه الأموال أمر شديد التعقيد، ومكلف، ومثير للنزاع في بعض الأحيان، نظرا لانعدام الثقة بين الدول. وعلى هذا، فإن أقل القليل من الأموال المسروقة أعيد إلى أصحابها الشرعيين. في عموم الأمر، رغم إنشاء عدد من المبادرات والبرامج والاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية في الأعوام الأخيرة للحد من التدفقات المالية غير المشروعة، فقد أثبت جميعها كونها غير كافية على الإطلاق.لكن الأمر لا يخلو من سبب يدعو إلى الأمل في أن تتغير هذه الحال قريبا. ففي العام الماضي، عقد فولكان بوزكير، رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومنير أكرم، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة، اللجنة الرفيعة المستوى حول المساءلة المالية، والشفافية، والنزاهة الدولية من أجل تحقيق أجندة 2030.الآن، أصدرت لجنة المساءلة المالية والشفافية والنزاهة الدولية تقريرا شاملا يتضمن 14 توصية قائمة على الأدلة لتعزيز البنية المالية العالمية لدعم التنمية المستدامة. على سبيل المثال، تحث اللجنة جميع الدول على استنان تشريعات تنص على إنشاء أوسع نطاق ممكن من الأدوات القانونية لاستخدامها لمحاسبة مرتكبي الجرائم المالية عبر الحدود. وتزعم اللجنة أن الحكومات يجب أن تنشئ آليات حوكمة قوية ومنسقة لتعزيز النزاهة المالية.كما تدعو اللجنة إلى قدر أكبر من التعاون الدولي، مثل وضع معايير ضريبية عالمية، خاصة معايير الشفافية، من خلال أداة قانونية مفتوحة وشاملة. كما توصي بإنشاء آلية محايدة لحل المنازعات الضريبية الدولية، بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الضريبية، وآلية تنسيق عالمية شاملة يديرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة لمعالجة مسألة النزاهة المالية على مستوى جهازي شامل.لن يكون تنفيذ توصيات لجنة المساءلة المالية والشفافية والنزاهة الدولية بالأمر السهل. لكن الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لإيجاد حلول تشكل دون شك خطوة في الاتجاه الصحيح. وإذا تمكنت من إشراك المجتمع الدولي، فربما تسنح لنا الفرصة لتأمين الموارد اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.خاص بـ «الاقتصادية»بروجيكت سنديكيت، 2021.