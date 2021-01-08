"الصحة": مليون شخص سجلوا للحصول على لقاح كورونا

أعلن الدكتور محمد العبدالعالي المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، تسجيل أكثر من مليون شخص للحصول على لقاح كورونا، وحصول أكثر من 137 ألف شخص على اللقاح، عادا هذه المرحلة الأقوى والأهم في مواجهة الجائحة، حيث انخفضت أعداد الإصابات بكورونا لنحو 98 في المائة.وأكد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس، عدم رصد أي مشكلات صحية على من تلقوا اللقاح.وأشار إلى أن الفيروس المتحور موجود في عديد من الدول، مشيرا إلى رصد عشر حالات في المملكة وجرى التعامل معها وعزلها، ومثولها للشفاء، مفيدا بأنه لم يثبت أي ارتباط بين هذا التحور ومستوى المرض وقوته، وأن اللقاحات مؤثرة وفاعلة حتى مع مثل هذه التحورات.وأفاد بتسجيل 108 ‏حالات جديدة لفيروس كورونا، ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة 363485 حالة، من بينها 2170 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 328 حالة حرجة، مشيرا إلى أن عدد المتعافين في المملكة وصل إلى 355037 حالة بإضافة 138 حالة تعاف جديدة. كما بلغ عدد الوفيات 6278 حالة، بإضافة ست حالات وفاة جديدة.وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أن الخدمات الصحية لا تزال تتواصل من خلال جميع المراكز والمنشآت التابعة لوزارة الصحة، حيث قامت مراكز تأكد بإجراء 6054363 مسحة، وقدمت عيادات تطمن خدماتها لـ1777001 مراجع، كما قدمت استشاراتها الصحية والطبية لـ25491313 عبر مركز 937، فيما بلغ إجمالي الفحوص في المملكة 11250266 فحصا مخبريا دقيقا.من جانبه، نوه المهندس عبدالله العيسى الرئيس التنفيذي لمنظومة توكلنا، الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، بجهود القيادة والإجراءات الاستباقية والسريعة المتخذة لمنع انتشار جائحة كورونا، التي تؤكد الحرص على سلامة المواطنين والمقيمين وجعل صحة الإنسان أولوية قصوى.وكشف العيسى عن تخطي تطبيق "توكلنا" حاجز 9.5 ملايين مستخدم مسجل في التطبيق، الذي يضم أكثر من 30 خدمة ويدعم سبع لغات الأكثر استخداما في المملكة.ولفت إلى أن الجواز الصحي يستعرض من خلاله بياناته الخاصة باللقاح وتاريخ أخذه والتأكيد بأن الشخص قد أكمل جميع الجرعات الخاصة بلقاح فيروس كورونا كوفيد - 19 وأصبح "محصنا" ضد الفيروس، مبينا أن ذلك لا يعني عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية التي أقرتها الجهات المعنية، بل مواصلة الالتزام حتى ما بعد التطعيم.وبين أن خدمة "الجواز الصحي" خدمة متاحة في تطبيق "توكلنا" وتمكن الجهات الحكومية من استخدامها لتقديم خدمات متنوعة للمواطنين والمقيمين للعودة إلى الحياة بالطريقة الطبيعية، ويكمن دورها الآن في استعراض الحالة الخاصة بالتحصين.