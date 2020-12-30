75 % من سكان إنجلترا تحت العزل لاحتواء السلالة المتحورة

يخضع 75 بالمئة من سكان إنجلترا للعزل اعتبارا من الخميس بعدما وسّعت الحكومة البريطانية نطاق المناطق الخاضعة للتدابير الأكثر صرامة والتي فُرضت لاحتواء طفرة في أعداد المصابين بكوفيد-19 ناجمة عن سلالة متحوّرة من الوباء.

وبحسب "الفرنسية" قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك "(الثلاثاء) سُجّلت 53 ألفا و135 إصابة جديدة بكوفيد-19 غالبيتها ناجمة عن السلالة المتحوّرة الجديدة".

وشدد الوزير على أن الأجهزة الصحية ترزح تحت وطأة ضغوط "كبرى" مع وجود "أكثر من 21 ألف شخص يتلقون العلاج حاليا في المستشفيات لإصابتهم بكوفيد-19"، في حصيلة تتخطى ذروة موجة التفشي الأولى التي شهدتها البلاد في الربيع.

وشدد الوزير على "ضرورة" إخضاع مناطق عدة في وسط إنكلترا وجنوبها وشمالها لدرجة التأهب الرابعة التي كان يخضع لها نحو 40 بالمئة من الإنكليز، في محاولة لكبح تفشي الوباء.

ويعني ذلك خصوصا إغلاق الحانات والمطاعم واقتصار عملها على خدمة التسلّم والمغادرة (تيكاواي)، وكذلك إغلاق دور السينما وقاعات العروض المسرحية الفنادق.

وعلى السكان في المناطق الخاضعة لدرجة التأهب الرابعة ملازمة منازلهم.

وحاليا يخضع سكان بقية أنحاء المملكة المتحدة أي اسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية للعزل.

وتدخل القيود الجديدة حيّز التنفيذ الخميس. وهي تلقي بظلالها على الأجواء الإيجابية التي اشاعها إعطاء السلطات البريطانية الضوء الأخضر للقاح أسترازينيكا/أكسفورد، وهو ما سيتيح تلقيح مئات آلاف البريطانيين اعتبارا من الأسبوع المقبل.

وأوضح الوزير "ستكون 530 ألف جرعة متوافرة في المملكة المتحدة اعتبارا من الإثنين كما ستتوافر ملايين الجرعات من لقاح أسترازينيكا في مطلع شباط/فبراير".

وبريطانيا هي الدولة الأولى التي صادقت على استخدام لقاح أسترازينيكا/أكسفورد على أراضيها، علما أنها أكثر الدول الأوروبية تضررا من الجائحة وقد سجّلت أكثر من 71 ألفا و500 وفاة بكوفيد-19.

ولقاح أسترازينيكا أبخس ثمنا من لقاح فايزر/بايونتيك الذي تلقاه إلى الآن نحو 800 ألف شخص، ويمكن تخزينه في الثلاجة على حرارة تراوح بين درجتين وثماني درجات مئوية، وهو ما يسهّل إطلاق حملة تلقيح واسعة النطاق.

وتحدّث وزير الصحة عن يوم "اختلطت فيه المشاعر" بين "الفرح" بإعطاء الضوء الأخضر للقاح أسترازينيكا، و"الفخر بكون المملكة المتحدة الدولة الأولى التي تصادق على استخدام هذا اللقاح البريطاني"، و"الحزن تجاه المتوفين والمعاناة التي يسببها هذا الفيروس"، داعيا إلى مواصلة الجهود خلال "أسابيع الشتاء الصعبة المقبلة".