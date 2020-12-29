الملك يوجه الدعوة لسلطان عمان للمشاركة في الدورة الـ 41 للقمة الخليجية

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز رسالة إلى السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان تضمنت دعوته للمشاركة في الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، المزمع عقدها في الخامس من يناير المقبل.

وتسلم الرسالة السيد فهد بن محمود نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء خلال استقباله في مسقط اليوم الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف.

وجرى خلال الاستقبال استعراض مسيرة المجلس والإنجازات التي تحققت لشعوب الدول الأعضاء خاصة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والتجارية.

وأعرب معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي عن جزيل شكره لسلطان عُمان على حرصه الكامل على استمرار جهود تعزيز البيت الخليجي ودفع مسيرة مجلس التعاون إلى آفاق أرحب.

وأوضح أنه استعرض مع نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء مسيرة المجلس والإنجازات التي تحققت لشعوب الدول الأعضاء خلال العقود الأربع الماضية، مستذكرين جهود جلالة السلطان قابوس بن سعيد -رحمه الله- في قيام منظومة مجلس التعاون الخليجي والمحافظة على ديمومتها.