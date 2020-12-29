الفلبين: حظر دخول ركاب 20 دولة ظهرت فيها سلالة كورونا الجديدة 

قال وزير العمل الفلبيني سيلفستر بيلو اليوم إن الفلبين قررت حظر دخول المسافرين من 20 دولة ظهرت فيها السلالة الجديدة لفيروس كورونا.

ولم يقل بيلو متي سوف يبدأ تطبيق الحظر.

وتشمل هذه الدول المملكة المتحدة والدنمارك واليابان واستراليا وإسرائيل وهولندا والصين وسويسرا وفرنسا وألمانيا وإيسلندا وإيرلندا وإيطاليا ولبنان وسنغافورة والسويد وكوريا الجنوبية وجنوب أفريقيا وكندا وإسبانيا.

وبحسب "الألمانية" قال بيلو القول العاملين الفلبينيين العائدين من هذه الدول سوف يتم استثناؤهم من هذا الحظر. ويتوقع وصول نحو 100 ألف من العاملين الفلبينيين في الخارج للبلاد.

