كورونا يتسبب بوفاة أكثر من 1,75 مليون شخص حول العالم

في ما يأتي آخر التطورات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا المستجد في العالم في ضوء أحدث الأرقام والتدابير الجديدة والأحداث البارزة:



- بدء التلقيح في الاتحاد الأوروبي - الإيطالية كلاوديا أليفيرنيني والرومانية ميخاييلا أنغيل والإسبانية أراسيلي روزاريو هيدالغو سانشيز والفرنسيان جان جاك مونسويس وموريسيت، هم أول متلقي لقاح "فايزر-بايونتيك" في الاتحاد الأوروبي، الذي أطلق حملته رسميًا الأحد.

وكانت ألمانيا والمجر وسلوفاكيا الأولى في تطعيم سكانها قبل يوم من الإطلاق الرسمي للحملة.

ويحذو الاتحاد الأوروبي حذو العديد من الدول التي بدأت حملتها هذا الشهر، مثل روسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا والمكسيك وتشيلي والسعودية والبحرين.

وكانت الصين، من جهتها، قد بدأت بتطعيم الأشخاص الأكثر عرضة للخطر في الصيف.

- استرازينيكا تعلن امتلاكها "الصيغة الرابحة" - أكد مختبر "استرازينيكا"، الذي من المقرر أن تتم الموافقة على اللقاح الذي طوره مع جامعة أكسفورد في الأيام المقبلة في المملكة المتحدة، أنه وجد "الصيغة الرابحة" لتكون فعالة مثل منافسيها "فايزر-بايونتيك" و "موديرنا".

وأظهرت التجارب السريرية فعالية بلغ معدلها 70% في تشرين الثاني/نوفمبر، مقابل حوالى 95% للقاحين الآخرين.

لكن أحد البروتوكولات، الذي تم اختباره عن طريق الخطأ من قبل المختبر البريطاني على مجموعة صغيرة من المتطوعين، أظهر فعالية بنسبة 90%، ما دفع الشركة لإجراء "دراسة إضافية".

ويتم انتظار لقاح "استرازينيكا-أكسفورد" بفارغ الصبر لأنه غير مكلف نسبيًا وتخزينه أسهل، مما يسمح بإجراء التطعيم على نطاق واسع.

- فرنسا لا تستبعد إغلاقا جديدا- حذّر وزير الصحّة الفرنسي أوليفييه فيران في مقابلة نشرتها صحيفة "لو جورنال دو ديمانش" الأسبوعية الأحد من أنّ الحكومة لن تتوانى عن فرض إغلاق عام ثالث على مستوى البلاد إذا استمرّت أعداد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجدّ في الارتفاع.

تخشى الحكومة تعرّض البلاد خلال الأسابيع المقبلة لموجة وبائية ثالثة بعد الأعياد.

ولفت الوزير إلى أن الوضع مقلق منذ الآن في عدد من المقاطعات الواقعة في شرق البلاد.

- 80 مليون إصابة - تسبب الوباء بوفاة أكثر من 1,75 مليون شخص حول العالم من بين أكثر من 80 مليون إصابة مؤكدة منذ نهاية كانون الأول/ديسمبر 2019، بحسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة الأحد الساعة 11,00 ت غ.

والولايات المتحدة هي أكثر البلدان تضرراً من الوباء إذ سجلت 331,916 وفاة من 18,985,938 إصابة، تليها البرازيل حيث سُجلت 190,795 وفاة من 7,465,806 إصابات، والهند مع 147,622 وفاة (10,187,850 إصابة).

ولكن بالنسبة لعدد سكانها (100 اصابة و90 و11 على التوالي لكل 100 ألف نسمة)، فإن هذه الدول الثلاث تُعد أقل ضررا من دول مثل بلجيكا (165 اصابة) وإيطاليا (118) والبيرو (113) واسبانيا (107) والمملكة المتحدة (104).