انطلاقا من مبادرة ولي العهد .. "الأمن السيبراني" تعرف بالبرنامج العالمي لحماية الأطفال

انطلاقا من مبادرة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي لعهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أطلقت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني فيديو تعريفي بأهداف البرنامج العالمي لحماية الأطفال وتمكينهم في الفضاء السيبراني.

وعنونت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الفيديو التعريفي الذي بثته عبر حسابها في موقع تويتر بعبارة: "نتطلّع اليوم لجيلٍ مُمكّن .. وغدٍ جديد" وتحت وسم ⁧‫#فضاء_سيبراني_آمن_للأطفال‬⁩.

وكان الأمير فيصل بن بندر أمير الرياض أعلن خلال المنتدى الدولي للأمن السيبراني في الرياض نوفمبر الماضي، عن توجيه الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، بتبني مبادرتين لتعزيز الأمن السيبراني العالمي، تشملان حماية الأطفال، وتمكين المرأة.

ووقعت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني أخيرا، اتفاقية شراكة استراتيجية مع وكالة الأمم المتحدة المتخصصة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الاتحاد الدولي للاتصالات لإطلاق البرنامج العالمي لحماية الأطفال وتمكينهم في الفضاء السيبراني، وذلك في مقر الوكالة بمدينة جنيف في سويسرا، بحسب ما نشرت "واس".

وتعمل المبادرة على تطوير أفضل الممارسات والسياسات، والبرامج لحماية الأطفال في العالم السيبراني؛ لمواجهة التهديدات السيبرانية المتزايدة التي تستهدف الأطفال أثناء استخدامهم لشبكة الإنترنت وتعريضهم لجرائم سيبرانية.

وترتكز الاتفاقية على ثلاثة ركائز تُعنى بدعم الدول في بناء السياسات والتشريعات ذات الصلة بتمكين الأطفال في الفضاء السيبراني، وبناء وصقل القدرات اللازمة لحماية الأطفال في الفضاء السيبراني، وتعزيز النقاشات ذات الصلة بحماية الأطفال في الفضاء السيبراني بشكل منهجي.

وتستهدف الاتفاقية عدد من المخرجات من أبرزها توفير إرشادات لحماية الأطفال في الفضاء السيبراني شارك في تطويرها أكثر من 50 جهة عالمية بأكثر من 20 لغة وذلك بتقديم ما لا يقل عن 50 برنامجًا تدريبيًا عالميًا بجميع لغات الأمم المتحدة الرسمية؛ وهي العربية، الصينية، الإنجليزية، الفرنسية، الروسية، الإسبانية.

كما سيتم تنفيذ أكثر من 500 جلسة مشاورات مفتوحة لمتابعة تنفيذ البرنامج، وتدريب المدربين في أرجاء العالم على كيفية تنفيذ الإرشادات المتعلقة بهذا الشأن، وتطوير تطبيقات للهواتف المحمولة، وألعاب تعليمية مسلية؛ تسهم في حماية الأطفال في الفضاء السيبراني، بينما سيعمل البرنامج على دعم الدول في تقييم وتطوير السياسات ذات الصلة، وتقديم الدعم لتحسينها بالإضافة إلى إطلاق برامج لرفع الوعي، وإثراء النقاشات ذات الصلة بحماية الأطفال في الدول النامية، وتأسيس فرق عمل؛ لمساعدة الدول في إقامة برامجها المعنية بحماية الأطفال.