إطلاق تطبيق "هيوماين تشات" في السعودية.. أول نموذج ذكاء اصطناعي عربي متقدم

أطلقت شركة هيوماين التابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي اليوم الاثنين تطبيق المحادثة التفاعلي "هيوماين تشات"، المدعوم بنموذج "علّام 34B"، وهو أول نموذج ذكاء اصطناعي عربي متقدم.

يوفر التطبيق، المتاح على الويب وأنظمة iOS وأندرويد، خدماته أولاً في السعودية كخطوة إستراتيجية، مع خطط للتوسع في الشرق الأوسط والعالم.

يستهدف "هيوماين تشات" خدمة أكثر من 400 مليون ناطق بالعربية وملياري مسلم، موفرًا لهم تجربة ذكاء اصطناعي تلبي احتياجاتهم الثقافية واللغوية، ويعتمد التطبيق على نموذج "علّام 34B" الذي يمتاز بردود تراعي النواحي الثقافية وتستند إلى القيم والتاريخ المحلي، وهو ما أكدته اختبارات مستقلة أجرتها شركة "Cohere".

ويشمل التطبيق ميزات مثل البحث الفوري والإدخال الصوتي واستضافة البيانات داخل السعودية، بما يضمن الالتزام بنظام حماية البيانات.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة هيوماين طارق أمين: "إن إطلاق التطبيق يمثل فخرًا للسعودية وإنجازًا تاريخيًّا في السعي لبناء تقنيات ذكاء اصطناعي محلية تجمع بين التقدم التقني والأصالة الثقافية، ونثبت أن التقنيات القادرة على المنافسة عالميًّا يمكن أن تنبع من لغتنا، وبنيتنا التحتية، وقيمنا، إذ تُطور هذه التقنيات في السعودية بأيدٍ وكفاءات سعودية بمشاركة نخبة من الخبراء العالميين".

يذكر أن النموذج صُمم ليكون باللغة العربية في الأساس، ولكنه يعمل بشكل ممتاز باللغتين العربية والإنجليزية، وقد دُرب باستخدام إحدى أكبر مجموعات البيانات العربية في التاريخ، وجرى تحسينه وتطويره بإسهام أكثر من 600 خبير و250 مقيّمًا، والنتيجة هي إتقان غير مسبوق للغة العربية ووعي عميق بالثقافة الإسلامية والشرق أوسطية والفروق الدقيقة فيهما.

ويُجسد الفريق الذي يقف وراء نموذج علّام وتطبيق "هيوماين تشات" الجيل الجديد من قادة الذكاء الاصطناعي في السعودية، وشارك في بناء هذا النموذج أكثر من 120 متخصصًا في مجال الذكاء الاصطناعي، من بينهم 35 شخصًا يحملون شهادة الدكتوراة، مع نسبة متساوية بين الجنسين.