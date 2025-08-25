  • الأخبار
  • إطلاق تطبيق "هيوماين تشات" في السعودية.. أول نموذج ذكاء اصطناعي عربي متقدم
﻿

إطلاق تطبيق "هيوماين تشات" في السعودية.. أول نموذج ذكاء اصطناعي عربي متقدم

إطلاق تطبيق "هيوماين تشات" في السعودية.. أول نموذج ذكاء اصطناعي عربي متقدم

إطلاق تطبيق "هيوماين تشات" في السعودية.. أول نموذج ذكاء اصطناعي عربي متقدم
الرياض: واس
  • الاثنين 25 أغسطس 2025 10:30 مساء
  • حدثت فى الاثنين 25 أغسطس 2025 11:42 مساء

أطلقت شركة هيوماين التابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي اليوم الاثنين تطبيق المحادثة التفاعلي "هيوماين تشات"، المدعوم بنموذج "علّام 34B"، وهو أول نموذج ذكاء اصطناعي عربي متقدم.

يوفر التطبيق، المتاح على الويب وأنظمة iOS وأندرويد، خدماته أولاً في السعودية كخطوة إستراتيجية، مع خطط للتوسع في الشرق الأوسط والعالم.

يستهدف "هيوماين تشات" خدمة أكثر من 400 مليون ناطق بالعربية وملياري مسلم، موفرًا لهم تجربة ذكاء اصطناعي تلبي احتياجاتهم الثقافية واللغوية، ويعتمد التطبيق على نموذج "علّام 34B" الذي يمتاز بردود تراعي النواحي الثقافية وتستند إلى القيم والتاريخ المحلي، وهو ما أكدته اختبارات مستقلة أجرتها شركة "Cohere".

ويشمل التطبيق ميزات مثل البحث الفوري والإدخال الصوتي واستضافة البيانات داخل السعودية، بما يضمن الالتزام بنظام حماية البيانات.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة هيوماين طارق أمين: "إن إطلاق التطبيق يمثل فخرًا للسعودية وإنجازًا تاريخيًّا في السعي لبناء تقنيات ذكاء اصطناعي محلية تجمع بين التقدم التقني والأصالة الثقافية، ونثبت أن التقنيات القادرة على المنافسة عالميًّا يمكن أن تنبع من لغتنا، وبنيتنا التحتية، وقيمنا، إذ تُطور هذه التقنيات في السعودية بأيدٍ وكفاءات سعودية بمشاركة نخبة من الخبراء العالميين".

يذكر أن النموذج صُمم ليكون باللغة العربية في الأساس، ولكنه يعمل بشكل ممتاز باللغتين العربية والإنجليزية، وقد دُرب باستخدام إحدى أكبر مجموعات البيانات العربية في التاريخ، وجرى تحسينه وتطويره بإسهام أكثر من 600 خبير و250 مقيّمًا، والنتيجة هي إتقان غير مسبوق للغة العربية ووعي عميق بالثقافة الإسلامية والشرق أوسطية والفروق الدقيقة فيهما.

ويُجسد الفريق الذي يقف وراء نموذج علّام وتطبيق "هيوماين تشات" الجيل الجديد من قادة الذكاء الاصطناعي في السعودية، وشارك في بناء هذا النموذج أكثر من 120 متخصصًا في مجال الذكاء الاصطناعي، من بينهم 35 شخصًا يحملون شهادة الدكتوراة، مع نسبة متساوية بين الجنسين.

الأكثر قراءة

الأكثر قراءة

الأخبار

الأخبار

المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي يؤكد أهمية تسهيل التبادل التجاري

3 سبتمبر 2025
الأخبار

التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة للسعودية ترتفع 24.2% في 2024

3 سبتمبر 2025
الأخبار

من المسابقات المدرسية إلى الأكاديميات الرسمية .. رحلة رعاية المواهب السعودية

3 سبتمبر 2025
الأخبار

استثمارات بريطانية ـ سعودية بـ 360 مليون إسترليني في قمة "المستقبل العظيم"

3 سبتمبر 2025
الأخبار

توقعات بانخفاض إنفاق المستهلكين الأمريكيين في العطلات 5% بقيادة جيل زد

3 سبتمبر 2025
الأخبار

"سابر" السعودية تستقبل 8.8 مليون منتج خلال 6 أعوام

3 سبتمبر 2025