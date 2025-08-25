قطار الرياض يستقبل الراكب رقم 100 مليون خلال أقل من 9 أشهر

استقبل "قطار الرياض" الذي تقوم عليه الهيئة الملكية للعاصمة السعودية الرياض الراكب رقم 100 مليون، وذلك خلال أقل من 9 أشهر من انطلاق المشروع في مطلع ديسمبر 2024.

وبلغ عدد مستخدمي الخط الأزرق على محور طريق العليا نحو 46.5 مليون راكب من مستخدمي قطار الرياض منذ افتتاحه، يليه مستخدمو الخط الأحمر على طريق الملك عبدالله بـ17 مليون راكب، ثم الخط البرتقالي على محور طريق المدينة المنورة بـ12 مليون راكب، في حين بلغ عدد مستخدمي الخطوط الثلاثة الأخرى 24.5 مليون راكب، وتجاوزت نسبة الانتظام في التشغيل 99,78% منذ بداية تشغيله.

وشهدت محطات "قصر الحكم" و"المركز المالي كافد" و"stc" الرئيسة، إضافة إلى محطة "المتحف الوطني" أكبر عدد من مستخدمي قطار الرياض بنسبة تجاوزت 29%؛ لكون هذه المحطات تحويلية بين أكثر من خط من خطوط قطار الرياض، وتتكامل خدمات قطار الرياض مع شبكة واسعة من الحافلات والحافلات تحت الطلب، إضافة إلى مواقف النقل العام التي تتيح للركاب تجربة سلسة تبدأ من لحظة مغادرتهم منازلهم حتى وصولهم إلى وجهاتهم النهائية.

يذكر أن التكلفة الإجمالية لمشروع قطار الرياض بلغت 25 مليار دولار، حيث تم تنفيذه عن طريق 3 ائتلافات مكونة من 19 شركة من 13 دولة، ويعد الأقل عالميا في حين يعد أكبر مشروع قطار ينفذ في مرحلة واحدة بدون سائق.

وتصل الطاقة الاستيعابية القصوى لقطار الرياض إلى 3.6 مليون راكب، فيما يستهلك 468 ميجا واط من الكهرباء سنويا.